Mondanom sem kell, csodálatos ez a tavaszi állapot! Csodálatos, ahogy az őszi hideg reggelek, viszonylag gyorsan vonulnak vissza a még erejét fitogtató nap sugara elől, és november hónapban is tavaszias hangulatban telik a nap nagy része. Ha pedig épen nem hullanának a lombok, vagy nem ismernénk a naptárt, akár becsaphatók is lennénk, éppen úgy ahogyan a kertünk növényei is becsapva érezhetik magukat, és ontják a szebbnél szebb virágaikat, mit tudják ők mit mutat a naptár! Meleg van, süt a nap...hát virágozzunk! Szerkesztőségünk egyik munkatársa is megmutatta a novemberi virágzás egyik bizonyítékát egy fényképen, aminek kapcsán persze feltehetjük a kérdést: Rendben van ez így?

Tavaszi virágzás kollégánk kertjéből az őszi hónapban!

Fotó: Suplicz Zsolt / FMH

A kutatók hosszú ideje figyelmeztetnek már bennünket, a változó de sokkal inkább eltűnő évszakok problémájára, ami a globális klímaváltozás eredményeként van elkönyvelve, és semmi jóval nem kecsegtet bennünket, maximum a novemberi napfürdőzéssel. Vannak persze olyanok is, akik pedig legyintenek és megállapítják, régen is volt ilyen, pánikra semmi ok! És hogy kinek van igaza, ezt nekünk nem dolgunk eldönteni, viszont egy nem rég megjelent publikáció, érdekes dologra hívja fel a figyelmet: – A nyári meleg egyértelműen kitolódott augusztus közepéről szeptember elejére, az október 20. utáni időszakra pedig 2-4 Celsius-fokos emelkedést, és 2-5 nappal több meleg napot mutatnak a számok. – írja Szabó Péter, éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza, korábban az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ szakértője; illetve Pongrácz Rita, meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE Meteorológiai Tanszékének adjunktusa a Másfélfok weboldalán. –

Hová tűnt az ősz?

Fotó: Illusztráció: Pexels

Mi megkérdeztük Németh László kertészmérnököt, a Kenderzsineg mezőgazdasági bolt vezetőjét is, aki elmondta a mostani őszi „részleges” virágzás leginkább majd a tavaszi virágzásokat foglya befolyásolni! Még több részlet a cikk végén található videóba! És ha már ilyen jó az idő, összegyűjtöttük tíz pontba az őszi kerti munkák lehetőségét, hiszen bőven akad még „last minute” tennivaló a kertben