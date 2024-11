Miért volt sürgető a társasházi vízóracsere?

Bár a vízóra cseréje „égetően sürgős volt”, mégis „csak fél év múlva érnek ide” a szakemberek – fogalmazott egy fehérvári lakos Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármesterének online fogadóóráján november 19-én. Az édesanya, mint írja, egyedül neveli gyermekét, 70 ezer forintos kiadással szembesült, támogatás nélkül. A polgármester válaszában tisztázta, hogy „az önkormányzatnak nincsen köze a társasházi vízórák cseréjéhez”, ugyanakkor az ismétlődő panaszokra figyelemmel szakmai választ kért a Fejérvíztől.

Fotó: Shutterstock

A Fejérvíz tájékoztatása szerint „jogszabályban előírt kötelezettségük” október 31-ig értesítést küldeni a lejáró vízmérőkről. A tájékoztatás 4500 háztartást érintett, a közös beszerzés viszont „rettenetesen elhúzódott”, ezért a díjbekérők fizetési határidejét igény esetén meghosszabbítják.

Választható megoldások a lakosok számára

A lakosok a vízóra cserét a Fejérvíztől is megrendelhetik, de egyéni megoldásként is intézhetik. A Fejérvíz hangsúlyozta, hogy a cseréhez szükséges plombálást akkor is tőlük kell igényelni, ha a lakos maga szervezi meg a vízóra telepítését. „Az elhúzódott közbeszerzés okán valóban rövid lett a fizetési határidő” – írták, de igény esetén január elejéig is befogadják a befizetéseket, és folyamatosan kapcsolatban állnak a közös képviselőkkel a zökkenőmentes ügyintézés érdekében.