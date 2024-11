Újabb forduló a bányában 1 órája

Tájsebgyógyászat folyamatos ellenőrzések mellett

Korábban már többször is szerepelt a feol.hu-n a Pusztavámhoz közel fekvő, de mégsem a község területéhez tatrtoiuzó Cica-homok bánya. Most érkezett a hír, hogy a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. a napokban akkreditál töltőanyag-mintavételt szervezett. Hogy ez mit is jelent, az kiderült a társaság közleményéből.

Fotó: Vértesi Környezetgazdálkodási Kft

Akkreditál töltőanyag-mintavételt szervezett az Oroszlány VI. – barnakőszén bánya, vagyis a Cica-homok bánya területén a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Tájsebgyógyászat: Az akkreditált mintavételre november 12-én került sor a Cica-homok bányában

Fotó: Vértesi Környezetgazdálkodási Kft „A felhagyott bányák után visszamaradt tájsebek gyógyítása nem csupán tájesztétikai, hanem elsősorban ökológiai jelentőségű feladat: az Oroszlány VI. – barnakőszén bánya (Cica-homok bánya) esetében a terület mélyen fekvő alja évtizedekig csapadékvízgyűjtőként működött, ezzel elvonva a csapadékutánpótlást a közvetlen közelben található Szépvíz-ér természetes vizes élőhelyeitől, amelyek mára kiszáradtak. A Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. által indított tájsebgyógyító rekultivációs program során a Szépvíz-ér eredeti medre helyreállításra kerül, s megszűnik az egyik legfontosabb csapadékvíz-elvonó tényező, a Cica-homok bánya gödre. Így hosszabb távon helyreáll a Natura 2000 védettség alatt álló környező táj csapadékvíz-ellátása. A Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. október 8-án a programot bemutató lakossági tájékoztatót tartott Pusztavámon, ahol a rekultivációra használt, biológiai eljárással készített töltőanyag környezetre és emberi egészségre gyakorolt negatív hatásainak kizárása érdekében a bánya területén elvégzett akkreditált töltőanyag-mintavételben, s ezekre a mintákra alapozott, független laborvizsgálatok elvégzésében állapodtak meg a helyi közösséggel. Az akkreditált mintavételre november 12-én került sor, a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezetője és kollégái mellett részt vettek rajta a Környezetvédelmi Szakhatóság szakemberei, Oroszlány Önkormányzatának környezetvédelmi referense, nem utolsó sorban a pusztavámi közösséget képviselő három helyi lakos, akik a mintavételt követően saját laborvizsgálat céljára átvették a mintát – közölte a cég, amely ígéretet tett arra, hogy a laborvizsgálati eredményekről tájékoztatni fogja majd a helyi nyilvánosságot.

