Bár már több telephellyel, üzemmel rendelkezik, továbbra is Székesfehérváron van a most 75 éves Garzon Group központja. A büszke lokálpatrióta cég Fehérvárról nyit minden más hazai város, és megannyi ország felé is. Az ezért is hálás város képviseletében Lehrner Zsolt mondott ünnepi köszöntőt a számtalan vendég előtt, a színpadon állva.

Egy név, ami fogalommá vált

– Garzon. Azt hiszem sokunknak ismerősen cseng ez a név, ami sokunk számára fogalommá vált az elmúlt évtizedekben. Ha visszagondolunk a gyermekkorunk emlékeiben fontos helye van az egykori elemes bútorcsaládnak, ami a legtöbb lakásban ott volt, így bevallom büszkén, a mi gyerekszobánkban is. És ahogy fejlődött a város, úgy fejlődött a Székesfehérvári Bútoripari Vállalatból magyar multivá vált Garzon Bútor Zrt. Egy nemzetközi piacon magának lehetőséget és helyet kivívó cégcsoportról beszélünk, és ez óriási elismerést érdemel. – fogalmazott Lehrner Zsolt alpolgármester, aki Cser-Palkovics András polgármester elismerő emléklapját és egy Székesfehérvárt ábrázoló képet adott át a vezető, Nagy Ivonn részére a színpadon.

Évente közel 300 projekt

„Értéket teremteni anyagi és erkölcsi téren egyaránt”. Mint megtudtuk, ez a vállalati filozófia, ami a most 75. születésnapját ünneplő Garzon rendezvényének fókuszába került. De megjelenik ez a 75 év alatt kialakult identitásban, valamint abban a mai piaci jelenlétet bizonyító szakmai felkészültségben, amivel az évente megvalósított majd 300 projektet véghez viszi a cégcsoport.

– Idén, amikor ezt a 75 évet ünnepeljük, különösen büszkék vagyunk arra, hogy a Garzon Cégcsoport stabil jövőképpel rendelkezik. A lehetetlent nem ismerve és persze a tőlünk már megszokott szorgalmas munkával megtaláljuk a lehetőségeket belföldön és külföldön egyaránt, legyen szó egy irodaház vagy egy szálloda bútorozásáról, egy nemzetközi márka üzlethálózatának berendezéséről, egy iskoláról, kórházról vagy éppen csúcstechnológiával feldolgozott és megmunkált acélszerkezetekről. A 75 év kialakította a Garzon identitását, de a cégcsoport mai piaci jelenlétét legjobban az a szakmai felkészültség bizonyítja, amivel az évente megvalósított majd 300 projektet véghez viszi. - fogalmazott az ünnepségen Nagy Ivonn, a Garzon Cégcsoport vezetője.