Bárkivel előfordulhat, hogy véletlenül is leesik a gyűrű, akár a karikagyűrű, az ujjáról, vagy akármennyire is vigyáz szeretett ékszerére, mégis elhagyja. Így történt ez a székesfehérvári Vörösmarty Színház művészével, Kiss Diána Magdolnával is, aki a palotavárosi Központi Parkban veszítette el karikagyűrűjét. A színésznő rögtön a Facebookon kért segítséget ismerőseitől, követőitől.

Kiss Diána Magdolna színésznő már örül, megtalálta elveszett karikagyűrűjét!

Fotó: Fehér Gábor, archív

A színésznő és a gyűrű esete

„Itt most éppen hó és sár borít mindent, de aki ezen a környéken sétáltatja a kutyáját, sétal, vagy csak járkál, és esetleg a kezébe, vagy a szemébe ötlene az én drága karikagyűrűm, akkor legyen olyan kedves és juttassa vissza hozzám" – mondta még november 22-én közzétett Facebook videójában a művésznő. Kommentekben rengeteg biztató üzenetet kapott, sokan meg is osztották a bejegyzést.

Kiss Diána Magdolna aztán 18 órával ezelőtt újabb videóval jelentkezett be a Facebook oldalán.

„Nagyon szeretném mindenkinek megköszönni, aki segített a megtalálásban.

Meglett, a férjem találta meg, úgyhogy most nagyon boldog vagyok!

– mondta a videóban a színész, így kiderült, végül bár megmutatkozott a közösség összetartó ereje, nem ez hozta meg a sikert. A hitves aztán nem sokkal később hozzá is szólt a bejegyzéshez, és elárulta a sikeres kutató munka részleteit. Mint kommentjéből az kiderül, fémkeresővel indultak, de végül szabad szemmel kiszúrták pont ott, ahol sejtették, hogy kiesett a művésznő táskájából a gyűrű.

Annyira örülünk, hogy mindjárt még egy lakodalmat rendezünk

– jegyezte meg viccesen a férj.