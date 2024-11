Az világos, hogy a közúti közlekedésnek át kell állnia elektromos alapokra. Nemcsak azért, mert politikai döntés született róla, hanem azért is, mert a globális környezetvédelmi célok elérése lehetetlen az elektromos autózás bevezetése nélkül. A világon a kibocsátott károsanyagok körülbelül ötöde a közúti közlekedésből származik. Tehát egészen biztos, hogy át kell állni elektromos alapokra. Ezek az autók viszont nem működnek elektromos akkumulátorok nélkül. Az több mint furcsa, hogy éppen azok tüntetnek az elektromos akkumulátorgyárak ellen, akik az elektromos autók bevezetését szorgalmazták. Ez a kettő ellentmondásban van egymással. Azt is látni kell, hogy óriási a verseny ezeknek a gyáraknak a letelepítéséért Európa, de a világ országai között is és nem mindenki játszik tiszta és tisztességes eszközökkel. Vannak, akik különböző beavatkozásoktól sem riadnak vissza annak érdekében, hogy megszerezzenek egy-egy ilyen nagyberuházást, például azzal, hogy a beruházások létrehozását el akarják lehetetleníteni egy másik országban. A lényeg az, hogy ezek a beruházások sok tízezer modern, jól fizető munkahelyet hoznak létre Magyarországon és segítik a magyar családok megélhetését. Ha ezek a gyárak nem jönnek létre itt, akkor megvalósulnak másutt, és akkor más országok állampolgárainak hoznak létre munkahelyet, biztosítanak fizetést. Mi ezt inkább a magyaroknak szeretnénk.

Rendszeresen jár vissza Fejér vármegyébe. Ahogy most is, úgy legtöbbször valamilyen fejlesztés, beruházás miatt érkezik. Milyen szerepet tölt be jelenleg Fejér a magyar gazdaságban?

Azt hiszem, hogy Fejér vármegye a magyar gazdaság egyik fellegvára. Ehhez a kijelentéshez semmiféle túlzásért nem kell folyamodni. Székesfehérvár és Fejér vármegye, valamint ezáltal a közép-dunántúli régió európai uniós mércével is a jól fejlett térségek közé tartozik. Azt hiszem, hogy Fehérvárnak az az érdeme, hogy a gazdasági növekedés során két szempontot figyelembe tudott venni. Az egyik az, hogy egy kifejezetten összetett, sokszínű, változatos gazdaság jött itt létre. Székesfehérvár gazdasága nem egy iparágra összpontosul, hanem az autóipartól kezdve, a modern gépiparon át az elekrotechnikáig és a számítástechnikáig, a kutatás-fejlesztésig minden megtalálható. Másrészt pedig itt úgy fejlődött a város gazdasága, hogy azzal a város maga is fejlődni tudott, ezáltal pedig az emberek életszínvonala és életkörülményei is javulni, növekedni tudtak. Tehát itt a gazdasági fejlődés és a város fejlődése összességében integráltan, egymással kéz a kézben játszódott le.