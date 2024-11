– A szülőktől kapott útravaló mindvégig elkísért – csengenek vissza bennem Simon István szavai –: „Szeresd, tiszteld a munkát!”

Simon István (1954–2024)

Fotó: FMH-archív (V. Varga József)

Ahogy mesélte: – Kurucz Laci barátom egyre csak biztatott, hogy legyek én is mindenki mástól független, önálló kisiparos. Hónapokig nem aludtam, sokat gondolkodtam. Feladni a biztosat? De döntöttem, 1985-ben úgy határoztam, meglépem.

Egy év elteltével a székesfehérvári első telephelyet elhagyva Szabadbattyán adott otthont a vállalkozásnak. A szülői háznál épült műhely lett a helyszíne a kisipari lakatos munkáknak. A következő években a szerszámtervezés is magasabb szintre lépett a cégben. A tulajdonos jó döntést hozott: a legnagyobb fejlesztési lehetőségeket a műanyag fröccsöntésben látta. A társaság autóipari beszállítása a hazai és a környező országok multinacionális cégeibe egyre növekvő tendenciát mutat.

Az új kőszárhegyi épületkomplexumot Orbán Viktor miniszterelnök adta át 2014. márciusában. – Számomra olyan erőt, hitet és reményt adott a beszélgetés Magyarország miniszterelnökével, ami igazolta ezt a kemény munkával eltöltött 30 évünket – emlékezett Simon István az ünnepi pillanatokra.

– Visszatekintve a kezdetekhez, az 1985 és a 2015 között eltelt időszakra, hatalmas változásokat lát az ember – mondta köszöntőjében az alapító a 30 éves jubileumon. – Minden nap kihívás volt, harc, küzdelem, siker, kudarc és öröm. Boldog embernek mondhatom magam. Egész életemben azt csinálhattam, amit szeretek: alkotni, építeni, létrehozni valamit, valami szépet. Jót és örömet okozni embertársaimnak, kollégáimnak.

– Ma már több szerep jut Péter fiamnak és Zulejka lányomnak. Bízom abban, hogy a következő 30 évben is sikeresen viszik tovább a céget, a kor kihívásainak megfelelően, és nekik is megadja a sors, hogy hasonlóan csodálatos és jó kollégákkal tudnak majd együtt dolgozni. Bízom abban is, hogy meg tudják valósítani azokat az álmokat, célokat, amelyeket kitűznek maguknak, és hasonlóan örömüket lelik benne.

A családi vállalkozás már magán viseli a nagyvállalati szemléletet, képesek naprakész felkészültséget nyújtani – írta róluk a Fejér Megyei Hírlap 2019 májusában. Csapatmunka, innováció, fenntarthatóság – nem csak szlogen a cégnél.