Az Egy múzeum tekintete című kiállítás a Szent István Király Múzeum első 150 éves múltjára tekint vissza, melyre Székesfehérvár közönsége izgatott várakozással tekint – fogalmazott Lehrner Zsolt alpolgármester a kiállítás sajtótájékoztatóján.

Az elmúlt 150 évre tekint vissza a Szent István Király Múzeum

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A közönség szolgálatában

Kovács Loránd Olivér, a múzeum szakmai igazgatója a kiállítás mottója avagy alcíme kapcsán arról beszélt, hogy a múzeum valóban a közönség használatára van. – Egy múzeum alapvetően erről szól, még akkor is, ha elsőre úgy tűnik, hogy a muzeológusok maguknak gyűjtögetnek egy raktárba vagy egy kiállításhoz, mintegy saját kedvtelésükre. Azonban a múzeum alapítása közügy volt, s az elvárás is az volt az alapítók részéről, hogy az intézmény a közönség igényeit szolgálja ki. A gyűjtésbe a közönség is bevonásra került, így az intézmény gyűjteményében helyet kaptak adományozott és hagyományozott/öröklött tárgyak is. Egy olyan fajsúlyú gyűjteményről van szó, amely kárpát-medencei szinten is meghatározó, legyen szó a régészeti-, vagy a kortárs képzőművészeti gyűjteményről – fogalmazott a múzeum szakmai igazgatója.

A nagyszabású kiállítás létrehozásába elképesztő mennyiségű munkát fektettek a művészettörténészek, a régészek, a néprajzosok, a helytörténészek, a könyvtárosok, az adattárosok és a restaurátorok is – mondta el Izinger Katalin, a kiállítás kurátora, reflektálva egyúttal a kiállítás címére: – Egy múzeum tekintete. A tekintet szóban kölcsönösség van. Hogyan tekintünk egymásra, a közösségre, s a látogatóink hogyan tekintettek ránk az elmúlt 150 évben. Így ez a kiállítás önreflexív is. Ritkán van lehetőségünk olyan kiállításra, amikor az egyes szakágak, gyűjtemények együtt dolgoznak. Ezen szeretnénk a jövőben is dolgozni. A múzeumi tárgyaknak van saját történetük van, s amikor bekerülnek a múzeumba, reflektálnak egymásra és a múzeum történetére, így pedig egy nagy, közös múzeumtörténet részévé válnak. Igyekeztünk a múzeum 150 évének jelentős személyiségein és tárgyain keresztül bemutatni a múzeum történetét. Így például a múzeum első – az 1800-as években leltárba vett – darabja egy kőbalta, amely most a kiállítás főszereplőjévé válik, visszatér a kiállítás több pontján is, így például egy animációs filmben is – ismertette a kurátor, hozzáfűzve, hogy a kiállítás egy másik különlegességgel is szolgál majd: az elmúlt hatvan év vendégkönyveit dolgoztuk fel digitálisan, így egy izgalmas játék kapcsán lehet majd beleolvasni ezekbe a könyvekbe.