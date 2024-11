Magától értődően a Szent György Kórház örömmel fogadta el a nem mindennapi felajánlást. Ahogy azt Lőrincz Márton Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház oktatási és tudományos orvosigazgató helyettese a Székesfehérváron tartott sajtótájékoztatón kiemelte, a kórház számára fontos, hogy a kórházi dolgozók, a gyakorlati oktatásban résztvevők 21. századi nemcsak szakmai körülmények között, hanem életviteli körülmények között tudják folytatni a munkájukat. Ebben ez a konyha nagy segítség!

Szent György Kórház: Sajtótájékoztatón mutatták be az új konyhát és számoltak be az előzményekről az érintettek.

Fotó: Fehér Gábor

Az eseményen jelen volt a felajánló fehérvári cég kereskedelmi vezetője Szögi Tibor is, aki elmondta, korábban már a mentőket is támogatták most pedig örömmel tették a skill labor vonatkozásában is. Mint azt a kézhez kapott sajtómeghívóban is leírták: