A WHO (Egészségügyi Világszervezet) Európai Regionális Irodája 1987-ben indította el az Egészséges Városok Hálózatát, amely mára világméretűvé vált. Az európai régióban mintegy 1.400 város vesz részt a munkában, melynek célja, hogy az egészségügyön kívüli szektorokat, az önkormányzatokat és a közösségeket bevonják az egészségfejlesztésbe. 1992-ben Székesfehérváron 11 taggal alakult meg az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége, majd 2014-ben kapcsolódtak be a határon túli, magyarlakta területek is. Ekkor a szervezet nevét Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületére módosították. A szervezetnek jelenleg 25 tagvárosa van, melyből 9 az anyagországon kívül található. Székesfehérváron legutóbb 2013-ban üléseztek.

Székesfehérváron tartja éves rendes közgyűlését és 36. szimpóziumát az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete.

Fotó: Simon Erika/ÖKK

Cser-Palkovics András polgármester, az egyesület 2024. évi társadalmi elnöke arról beszélt, hogy a város 1988 óta tagja a szövetségnek, 2010 óta pedig kifejezetten aktív a szerepvállalása. A szervezet működése többek között azért fontos, mert nemcsak az egészségügyről beszél, hanem komplexen kezeli magát az egészséget, beleértve az ellátórendszert, az alap- és egyéb ellátási formákat, a prevenciót, az egészségmegőrzést, a szűrőprogramokat, a sportot, az aktivitást és az egészséges környezetet. A program által a városok bemutathatják, megismerhetik és átvehetik egymástól a gyakorlatokat a Kárpát-medencében és Európából is.

A közgyűlés egyik témája a testület 2025-ös évi társadalmi elnökének a megválasztása volt. Bús Ottó, az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete Felügyelő Bizottságának elnöke, aki Szabadkáról érkezett, arra kérte a tisztséget jelenleg betöltő Cser-Palkovics Andrást, hogy adja át a posztot a Magyar Örökség-díjas Dudás Károlynak, Szabadka Díszpolgárának. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a következő évi szimpóziumot a Vajdaságban tarthatják majd.

Székesfehérvár régóta és sokak számára jelent olyan jó példát és tapasztalatot, melyet érdemes átvenni – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón De Blasio Antonio, az Egyesület elnöke, hozzátéve, hogy az egészség társadalmi ügy és nem az egészségügy kizárólagos feladata. Az emberek egészsége 10-15 százalékban függ az egészségügy működésének minőségétől, az összes többit az életmód, a genetika, a környezet teszi ki. Az Egészséges Városok Program azzal a céllal jött létre, hogy az önkormányzatok vállalják fel és a döntéseikben és kezeljék mindig prioritásként az egészség megőrzését.