Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója jelentette be csütörtök délután, hogy az Egyházmegyei Múzeum gyűjteményének tárgya, egy rendkívül értékes, magas művészi kidolgozással készült XV. századi gótikus kehely került a Magyar Posta idei ünnepi bélyegére. A középkori kelyhet Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök restauráltatta saját költségén, majd a székesfehérvári szemináriumnak adományozta, amely tulajdonképpen a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum megalapításának is tekinthető. A bélyeghez képeslapot és borítékot is készített az Egyházmegyei Múzeum.

A XV. századi gótikus kehely egy részletét ábrázolja a bélyeg, képeslap és boríték

Fotó: Fehér Gábor / FMH