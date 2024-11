A professzor külön megemlékezett a faültetéshez kapcsolódó kulturális és nemzeti jelentőségről, idézve Bartha Dénes erdőmérnök professzort, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának intézetigazgató professzorát: – A kislevelű hársfákat, melyeket Bartha professzor úr közvetítésével kaptunk, már a germánok és szlávok is szent faként tisztelték, és a magyar történelemben is jelentős szerepük volt. A TF számára ez a faültetés egy emlékeztető arra, hogy a tudományos nyitottság, a nemzetközi együttműködés és a történelmi örökség mind hozzájárulnak az egyetem identitásához. A hársfa hosszú élettartama, a közösségben való fennmaradása példaként szolgál mindannyiunk számára, hogy milyen közösségi értékekre kell építenünk.

Mocsai Lajos

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A faültetést szintén támogató Mocsai Lajos professzor, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a hársfa ökológiai jelentőségét és annak szimbolikus vonatkozásait hangsúlyozta: – Azért vagyunk itt, mert a Testnevelési Egyetem küldetése nemcsak a sport és testkultúra fejlesztésére korlátozódik, hanem a természet és az ökoszisztéma tiszteletére is – fogalmazott Mocsai, aki kiemelte, hogy a TF munkája összhangban van az ökológiai egyensúly és a fenntarthatóság értékeivel. – A kislevelű hársfa rendkívül ellenálló, akár több száz évig is megél, és a klímaváltozás során különleges alkalmazkodóképessége mindannyiunk számára követendő példa – mutatott rá Mocsai, majd részletesen beszélt a hársfa tulajdonságairól. – Ez a fa először karcsú sziluettként jelenik meg, majd dús lombot növeszt, és gyógynövényként is hatalmas értéket képvisel. Az együttélésre való hajlama, valamint az a képessége, hogy kontraszelekciót végez, szimbolizálja a Testnevelési Egyetem azon célkitűzését is, hogy a közösségben együttműködve és a legjobbak kiválasztásával hozzájáruljon a hazai testkultúra fejlődéséhez.

A helyi közösség képviseletében Podhorszki István, Kápolnásnyék polgármestere is szót kapott, aki a faültetés hosszú távú közösségi és környezeti hatásait emelte ki: – Nekem, mint polgármesternek, nagy öröm egy ilyen kezdeményezés. Hatalmas jelentősége van annak, hogy itt, a Velencei-tó kapujában ilyen különleges fasor létesülhet – mondta a polgármester, aki a fák gondozásának fontosságára is felhívta a figyelmet. – Az, hogy most elültettük ezeket a fákat, csak az első lépés. Öntözni, gondozni is kell majd őket valakinek. Az önkormányzat is kiveszi majd a részét a feladatból, különösen a száraz időszakokban. Örülök, hogy a Testnevelési Egyetem ilyen módon is példát mutat, és remélem, hogy az országban máshol is egyre több hasonló kezdeményezés valósul meg – zárta szavait a polgármester.