Nagyszabású faültetés zajlott a Bregyó Sportcentrum területén, ahol még az időjárás is a kedvesebb oldalát mutatta a munkálatokban résztvevők felé, az elmúlt napokhoz képest. Szükség is volt rá, hiszen száz darab fa került telepítésre a területen, ezzel is pótolva azokat a kivágásra került fákat, amiket a Mondelez székesfehérvári gyárához tartozó napelempark építése miatt kénytelenek voltak kivágni korábban.

Száz darab fával gazdagodott a terület

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Száz fával a megújuló energia ügyét segítik

Mint Dominik Bogusławski, a székesfehérvári gyár igazgatója elmondta – A fenntarthatóság és a város felé is elkötelezett a cég, ez sarkallta őket arra, hogy napelemparkot telepítsenek és megújuló energiával készítsék édességeiket, valamint arra, hogy a beruházás során kivágásra került fák helyett, sokkal nagyobb területen zöldítsenek – Székesfehérvár Város Önkormányzatát Lehrner Zsolt alpolgármester képviselte, aki a rögtönzött sajtótájékoztatón köszönetet mondott a Mondelez cégnek, a város zöldítésében való részvételükért, ami az önkormányzat és a településnek is kiemelt fontosságú ügye.

Dominik Bogusławski, a székesfehérvári gyár igazgatója örömmel számolt be az eseményről

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

A fák darabszáma az Alba Regia Atlétikai Klub idei jubileumára utal, tehát az összesen száz darab fából 90 darab kőrist a Skate Park és az atlétikai pálya között, egybefüggő erdős jellegű területet kialakítva, míg a 10 páfrányfenyőt a bejárat közelében – ültettek el.

Székesfehérvár Város Önkormányzatát Lehrner Zsolt alpolgármester képviselte

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Homoki László a Városgondnokság Kertészeti divíziójának vezetője elmondta, a fák kimondottan várostűrőek, jól illeszkednek a települést érő környezeti hatásokhoz, kimondottan jó minőségű növények kerültek kiültetésre!