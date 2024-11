Az óvoda intézménye közelében, az Óvoda utca kellős közepén jelentette be Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva, Sukoró polgármestere, Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, hogy a település közel 55 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) plusz pályázat keretében az alattuk futó útszakasz felújítására.

- A Fehérvári úttól az összes csatlakozó csomópont részesül a felújításból – emelte ki Molnár Krisztián, ahogy azt is: az útfejlesztés parkolók építését, útburkolat felújítást, útburkolati jelek festését is lehetővé teszi. Az óvoda előtti forgalmi tumultus várhatóan jelentősen enyhül majd az útfejlesztésnek köszönhetően, tette hozzá az elnök, ahogy azt is: az említett pályázati forrásból a vármegye 108 települése 5 és fél milliárd forintos fejlesztést hajthat végre a közeljövőben.

Sukoró a közelmúltban már részesült a TOP forrás áldásaiból, melyek közül a tájékoztatón a fiatalok házát és a műfüves focipálya megújítását emelte ki az elnök, s hozzátette: jövőhéten pedig ugyanebből a forrásból a település új futópályáját és csatlakozó beruházásait adják át.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő az Óvoda út fejlesztése kapcsán hozzátette: 250 méternyi szakasz megújulását jelenti a mostani beruházás, melynek során sor kerül többek között részben az út kiszélesítésére és a felszíni csapadékvíz elvezetésére is. Választókerülete kapcsán pedig elmondta: 2 milliárd 185 millió forint érkezik a TOP plusz forrásaiból a térségbe, melyek egy része intézményfejlesztés, más része pedig útfejlesztés.

Az útfelújításra 2025-ben kerülhet sor, derült ki a sajtótájékoztatón.