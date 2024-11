Előadásokkal, videókkal, ismeretterjesztő foglalkozásokkal hirdeti a beporzó rovarok hasznosságát Sipos Gazda, akit a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskola is meghívott egy előadásra.

Rovarhotelt is állítottak az udvaron

– Az ALDI az ország több helyszínén, iskolákban, köztereken, parkokban rovarhoteleket helyez ki, hogy felhívja a figyelmet a beporzók jelentőségére és védelmére. Ennek a pályázatnak köszönhetően került sor a mi iskolánk udvarán is egy rovarhotel felállítására, amelynek része volt Sípos Gazda interaktív előadása. – fogalmazott Biró Sándorné tagintézmény-igazgató, aki az esemény bevezetőjében megemlítette, hogy nem véletlenül pályáztak erre a lehetőségre, ugyanis a csurgói általános egyben ökoiskola is. Ezt mi sem bizonyította jobban, mint azt, hogy amíg Sipos Gazda előadást tartott a tornateremben, addig egy szállító éppen elvitte az iskola által összegyűjtött használt sütőolajat, lemerült elemeket az aulából, és mint megtudtuk, nemsokára várható annak a fuvarosnak a megjelenése is, aki a családoktól kapott használt ruhákat szállítja majd el.

Sipos Gazda hat éve terjeszti a tudást

A teljes felső tagozat jelen volt az iskola tornatermében, ahol két érdekességekkel teli asztallal és egy kivetítővászonnal várta már Sipos Gazda és az ALDI megjelent képviselőinek csoportja a gyerekeket.

– Fontos célkitűzésem a szakmaiság terén, hogy a termőföldtől az asztalig végigkövetve egészséges élelmiszer előállításban segítsem a hozzám fordulókat, és ennek nagyon fontos része a beporzórovarok ismerete és ezen ismeretek átadása. Én 28 éve méhészkedem, illetve kutatom a rovarok világát, és most, az ALDI-val közösen tíz helyen állítunk fel méhhoteleket, és ehhez a tevékenységhez kapcsolódva, edukációs szakmai előadásokban próbálom átadni ezeket az ismereteket a gyerekeknek. Nagyon fontos látni, hogy a környezetváltozás következtében megváltozik az ökoszisztéma. Fajok eltűnnek, míg más fajok jönnek, megjelennek, és tudni kell, hogy mekkora a közös felelősségünk abban, hogy megőrizzük a beporzó rovarok világát, ezért ezt már gyerekkorban el kell kezdeni. A gyerekek nagyon nyitottak a természetre, igényük is van a kinti előadásokra, és hihetetlen, hogy óvodástól a középiskolásokig mennyire nyitottak, érdeklődők. Értelmes hozzászólásaik, kérdéseik vannak, és szinte szívják magukba a tudást, mint a méhecske a mézet. – foglalta össze munkásságát Sipos Gazda, a címzetes egyetemi docens növényorvos méhészmester, aki hat éve járja az országot, illetve az ország intézményeit, terjesztve a tudást. A szakember azt is elárulta a gyerekeknek, hogy annyit volt iskolás korában a természetben és a fákon, hogy a család Tarzannak nevezte.