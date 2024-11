Egy 16 éves fiatal, Liscsai Ádám baráti társaságával Székesfehérváron kirándult, amikor egy zebrán szerettek volna átkelni. A fiú barátai épségben átértek, Ádámot azonban elütötte egy gyorshajtó. A fiatal súlyos sérüléseket szenvedett, jelenleg is intenzív osztályon kezelik – derül ki az OMSZ közösségi oldalán közzétett bejegyzésben, melyben azt is leírják, hogy Ádám mellett édesanyjának is „küzdenie” kell, hogy fiát nap, mint nap láthassa. Édesanyjának ugyanis nem csak hozzá kell eljutnia munka után Budapestre, hanem Ádám oxigénhiánnyal született testvérét is vinnie kell Ajkára kezelésre.

Segítség a bajban: saját autóját ajánlotta fel

Gruber Szabolcs, az OMSZ várpalotai bajtársa egy a családról készült cikk elolvasása után döntött úgy, hogy valahogy segít nekik. Feleségével eldöntötte, hogy saját autójukat ajánlják fel a nehéz helyzetbe került édesanyának, megkönnyítve ezzel a család mindennapjait.

„Gruber bajtárs a cikket közlő szerkesztőség segítségével felvette a kapcsolatot Ádám anyukájával, aki először el sem akarta hinni a nagylelkű felajánlás hírét, de néhány nap gondolkodás után végül elfogadta és hálásan megköszönte az életmentő adományát. Beatrix, az édesanya azóta ezzel az autóval közlekedik folyamatosan Várpalota, Ajka és Budapest közt, szinte megállás nélkül, hogy családján segítsen” – áll a posztban.