A Rotary Klub székesfehérvári csoportja nagyértékű sportszeradománnyal kedveskedett a székesfehérvári Családok Átmeneti Otthonának. A kültéri pingpongasztaltól kezdve a mobil kosárpalánkon át labdák, kiskapuk, futóbiciklik, játszószőnyegek és egyéb, a gyermekek hasznos szabadidő eltöltését szolgáló eszközök érkeztek november 19-én, kedden az intézménybe – az átmenetileg itt élő családok nagy örömére. Erdélyi Zsuzsanna, a húsz férőhelyes, hat család fogadására alkalmas Családok Átmeneti Otthonának vezetője hangsúlyozta: ezek az eszközök nem csak azért tesznek nagyon jó szolgálatot, mert szívesen játszanak majd velük a gyerekek, de azért is, mert a fejlesztésüket is segíti.

A Rotary Klub székesfehérvári csoportja több ezer dollár értékű sportszeradománnyal segítette a Családok Átmeneti Otthonát, lehetőséget biztosítva a gyerekek számára a hasznos és örömteli szabadidő eltöltéséhez

Fotó: NAGY NORBERT

Több ezer dollár értékű adománnyal segít a Rotary Klub

Lengyel Kornél, a Rotary Klub székesfehérvári csoportjának elnöke hozzátette: több mint 2 ezer dollár értékű eszközt tudtak most vásárolni az otthon számára, melynek egy részét a Rotary klub nemzetközi pénzügyi alapjából, egy részét pedig saját forrásaikból finanszírozták. A jótékonysági klub már régóta támogatja a Családok Átmeneti Otthonát, illetve a város szociális hálóját biztosító Kríziskezelő Központ egyéb intézményeit, így például juttatott már gumivitaminokat, jégkrémeket, játékokat a rászoruló családokat ellátó intézménynek.

- Nem titok, hogy a közeljövőben is folytatjuk az adományozást. Az iskoláknál gyűjtjük már a csokoládét, hogy Mikulásra is jusson az átmeneti otthonban élő gyerekeknek. Azt vettük ugyanis észre, hogy a karácsony mellett télapóra kevesebben adományoznak. Pedig a gyerekek ezeknek a kis értékű ajándékoknak is nagyon örülnek.

Szabadidő eltöltését szolgáló eszközök

Az eszközök átadása kapcsán Szontaghné Kovács Erika, az önkormányzat szociális tanácsnoka a feol.hu kérdésére elmondta: nem csak az adomány formája fontos, de a figyelemfelkeltés is.

- Van olyan szegmense ugyanis a városnak és vannak olyan családok, amelyeknek szükségük van segítségre, éppen ezért fontos, hogy ne csak az ünnepek idején akarjunk segíteni – fogalmazott. – Azok az eszközök, amelyekkel most az otthon gazdagodott – tette hozzá -, azért nagyon fontosak, mert nem egy azonnal felhasználható segítségnyújtást jelent, hanem hosszútávon, télen is, nyáron is segítik a családok életét, fejlődését.