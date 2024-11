A város vezetője bejegyzésében is kihangsúlyozta, felvették a kapcsolatot a rendőrséggel, a cselekedet nem lehet következmény nélküli, az önkormányzat nem megy el az eset mellett! A polgármester a következő gondolatokat osztotta meg: – Sajnálatos és elfogadhatatlan, hogy vandálok megrongálták a háborús hősök emlékművét Sárszentmiklóson. Az egyik márványtáblát végigrepesztették és egy darabot le is törtek belőle. Az erkölcsi kár felbecsülhetetlen, az anyagi kár is százezres nagyságrendű. Mindenszentek napja van, amikor az emberek elhunyt szeretteikre, barátaikra, ismerőseikre emlékeznek, elcsendesednek, rendezik kapcsolatukat családtagjaikkal, embertársaikkal és reménység szerint az Úristennel is. Ilyenkor még kevésbé lehet megérteni az esztelen, elvtelen rongálókat. Kudarc ez a rongálónak, akinek nem sikerült felfogni, elfogadni és megélni a normális emberi értékeket, az együttélés szabályait. Kudarc a szülőnek, aki nem tudott követendő emberi mintát adni a gyerekének. A kár pedig a város egész közösségét érte. -

Érthetetlen rongálás

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

- Természetesen az önkormányzat nem megy el az eset mellett, a cselekedet nem következmény nélküli. A rendőrségi bejelentést haladéktalanul megtettem, a letört darabot ma reggel elhoztam, a jövő héten szakemberek segítségével megkíséreljük megragasztani a táblát. Magam úgy szereztem róla tudomást a rongálásról, hogy az egyik hős unokája elküldte a törött tábla képét tegnap este. Ezután megtettük, amiket fent leírtam. Tettük mindezt csendben, gyorsan szakszerűen, ahogyan szoktuk. Nem akartunk „ingyen reklámot” az elkövetőknek. A média visszhang miatt döntöttem úgy, hogy mégis írok róla. Azt kérem mindenkitől, ha bármi ehhez hasonlót tapasztal, küldje el részemre, akár itt a közösségi oldalon. Mindennek utánajárunk, ahogy eddig is. A jövőbeni esetek megelőzése érdekében minden valószínűség szerint kénytelenek leszünk kamerát kihelyezni a területre. A környékben a kispályán tudtunk ezzel eredményt elérni. Bízom benne, hogy a lehető legritkábban kell jelentkeznem ehhez hasonló tárgyban. A mai estére és a hétvégére mindenkinek méltóságteljes, csendes megemlékezést kívánok! –