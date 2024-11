A Magyar Honvédség Böszörményi Géza Csapatgyakorlóterének Bakonykúti Gyakorló- és lőtere Várpalota mellett fekszik. Novemberre jelentős hanghatású gyakorlatokat prognosztizált a területre a Magyar Honvédség: éleslövészettel, helikopterekkel, aknavetőkkel, föld feletti robbantásokkal. Mindezeket a hanghatásokat hallhatták Székesfehérvár közelében is a lakosok – többen érdeklődtek ugyanis arról, tegnap milyen robbantásokat hallhattak.

Az ábrákon a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium piszkéstetői, mórágyi szeizmogramjai, valamint a piszkéstetői infrahang állomás regisztrátuma látható. A robbantások is megfigyelhetőek rajta

Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közösségi oldala

Hangos robbantások a gyakorlatokon

Ám november 25-én Magyarországon volt egy másik, sokkal nagyobb hanghatással járó katonai gyakorlat is, Székesfehérvártól jóval messzebb és éppen az ellenkező irányban: a Tatárszentgyörgyi Gyakorló- és Lőtéren, a civil lakosság véleménye szerint „brutális”, még sosem tapasztalt mértékű robbantás volt, amely földrengéssel is járt. Ezeket a hatásokat még a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium műszerei is érzékelték – adta hírül az intézet közösségi oldalán: „Több bejelentést kaptunk arról, hogy Alsónémedi, Dabas, Ócsa környékén földrengést észleltek. Szeretnénk mindenkit a Tatárszentgyörgyi gyakorló- és lőtéren zajlott tűzszerész tevékenység, melynek során robbantásos megsemmisítéseket is végrehajtottak. Ezeket a robbantásokat érzékelte a lakosság, de nem is kicsit: a hozzászólások szerint „brutális”, ijesztő mértékű volt, olyan, amilyet még sosem tapasztalt az egyébként a gyakorlótér robbantásaihoz szokott civil lakosság. Az emberek kifutottak a házaikból, remegtek az ablakok, falak.

Az Obszervatórium jelezte: az eseményeket nemcsak szeizmogramok regisztrálták, de az infrahang állomás is rögzítette. Hasonló hanghatásokra azonban még továbbra is lehet számítani – tették hozzá: a tervek szerint november 28-ig biztosan.