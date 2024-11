Művelődési ház épül 52 perce

Ráckeresztúr: időkapszula emlékeztet majd a mostani fejlesztésre - művelődési ház lesz a régi iskolából (galéria)

Ráckeresztúr új közösségi térrel gazdagodhat egy régi iskolaépület átalakításával, amelyhez közel 200 millió forintos támogatást jelentettek be csütörtökön. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepélyes sajtótájékoztatón számolt be a művelődési ház megvalósulásáról és elhelyeztek egy időkapszulát is, amely az épület múltját és jelenét örökíti meg.

S. Töttő Rita

Az a tény, hogy az egykori iskolaépület kap új életet, tiszteletet ad a település múltjának Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap / Illusztráció

Ráckeresztúr régi álma válik valóra egy művelődési ház kialakításával, amely a település közösségi életének központjává válhat. Az ünnepélyes bejelentést november 7-én, csütörtökön tartották Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke jelenlétében a Szent János téri épületnél. A sajtótájékoztatón időkapszulát helyeztek el

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap Szentes-Mabda Katalin polgármester elmondta: ez a projekt régóta várt, hiánypótló fejlesztést jelent Ráckeresztúron - Korábban nem volt saját művelődési házunk vagy közösségi terünk. Az a tény, hogy az egykori iskolaépület kap új életet, tiszteletet ad a település múltjának –fogalmazott a polgármester, s hangsúlyozta: az átalakításra a lehetőség azután nyílt meg, hogy a régi épületben működő osztályok átköltöztek az új Hősök téri iskolába, így az egykori tantermekből közösségi és kulturális tér születhet. Az eseményen időkapszulát is elhelyeztek, melynek tartalmáról a polgármester elárulta: - Az időkapszulába helyezzük Ráckeresztúr múltjának egy szeletét: Novák József ‘Ráckeresztúr község története’ című könyvének oktatásról szóló fejezetét, amely az épület történetéhez kötődik. Az iskoláról és annak történetéről szóló emlékek, újságcikkek, fotók és az épület korábbi alaprajzai is helyet kapnak benne, hogy a következő generációk számára is megőrizhessük ezt az örökséget. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke külön kiemelte, hogy a projekt az összefogás szép példája. - Ráckeresztúron már megvalósult a Hősök téri új iskolaépület, és most ez az egykori iskola közösségi térré alakul át. Ez racionális döntés, mert közösségi igényre és hagyományra épít. A művelődési házban lehetőség nyílik majd közösségi rendezvényekre, családi programokra, és itt végre otthonra találnak a civil szervezetek is, amelyek már régóta várták, hogy saját helyük legyen – tette hozzá. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz közel 200 millió forintos támogatásából megvalósuló fejlesztés részeként, az épület közösségi és kulturális programok befogadására alkalmas terekkel, közösségi helyiségekkel és rendezvények lebonyolítására is alkalmas nagyteremmel bővül. A korszerűsített épület multifunkciós kialakítása lehetővé teszi majd, hogy a település lakói helyben találjanak kulturális, szórakozási és közösségi lehetőségeket.

A sajtótájékoztatón Tessely Zoltán országgyűlési képviselő hangsúlyozta a település fejlődését: - Ráckeresztúr rohamléptekkel haladt előre az elmúlt években. Látjuk, hogy az új iskola, a most készülő művelődési ház és az egyéb fejlesztések mind azt szolgálják, hogy a helyi közösségnek meglegyenek a modern és színvonalas infrastruktúrái. Tessely Zoltán

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap A képviselő megemlítette a község másik régi épületét, az Ivánka-kúriát is, amelynek sorsa szintén figyelmet érdemel a közösség történelmének megőrzése érdekében. A település korábbi fejlesztései között a temető előtti járda felújítása is szerepelt, melynek kapcsán Szentes-Mabda Katalin kiemelte, hogy a járda a Magyar Falu Program támogatásából és a Fejér Vármegyei Önkormányzat hozzájárulásából újulhatott meg. A járda szélesítése és modernizálása biztonságosabbá tette a gyalogos közlekedést is, mutatott rá.

Ráckeresztúr: művelődési ház lesz a régi iskolából Fotók: Fehér Gábor

