Mészáros Lajos úgy fogalmazott, az új bölcsőde megépítése jól illeszkedik a kormány családpolitikájába, amelynek fontos céljai közé tartozik, hogy könnyítsen a gyermekeket nevelő családok helyzetén, a kisgyermekes anyukák pedig megtalálhassák a munka és a magánélet közötti egyensúlyt. Örömét fejezte ki abból a szempontból is, hogy szükség és igény is volt ilyen beruházásra Pusztaszabolcson.

Most már fogadhatják a gyerekeket!

Eddig egy bölcsődés csoport működött a településen, a Manóvár óvodában. Mint azt a bölcsődei szakemberek vázolták, az a bölcsis csoport továbbra is az óvodában fog székelni, ebben az új épületben pedig újabb huszonnyolc apróságot tudnak és fognak is fogadni. Ugyanis annyi pusztaszabolcsi kisgyermeket írattak be, amellyel már teljes is a létszámuk. Hétfőn kezdték a beszoktatási folyamatot, így a délutáni látogatáskor már nem voltak jelen a gyerekek. Négy kisgyermekgondozó, -nevelő és két dajka fog gondoskodni a picikről, két csoportban.

A látogatás során elhangzott, hogy a bölcsőde udvaráról hiányoznak árnyékot adó fák, ezért Molnár Krisztián és Mészáros Lajos felajánlott tíz facsemetét, amelyeket az időjárás függvényében, tavasszal ültethetnek el.

Az elnök köszönettel szólt a kormánynak a 336 millió forintos támogatásért, amellyel megvalósulhatott a beruházás; továbbá minden itt dolgozónak és önkéntesnek, akik segítették az intézmény berendezését.

Szerző: Molnár Emese / duol.hu