Prof. Dr. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának dékánja, a 2024-es területi Prima Díj egyik jelöltje, több mint négy évtizedes szakmai és akadémiai pályafutással rendelkezik. 1958-ban született Sztálinvárosban (a mai Dunaújváros), és az évek során a magyar mérnöki és tudományos

közösség egyik meghatározó alakjává vált. Villamosmérnökként, oktatóként és kutatóként folyamatosan törekedett a gyakorlati eredmények és a tudományos fejlődés egyensúlyának megteremtésére.

Fotó: VOSZ Fejér



Karrierjét 1980-ban kezdte, miután villamos üzemmérnökként végzett a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Műszaki Főiskolán, majd ipari területen dolgozott a Híradástechnika Szövetkezetnél és a Magyar Optikai Művek Dunaújvárosi Gyárának fejlesztési osztályvezetőjeként. Pályája során több

díjat nyert, köztük az „Alkotó Ifjúság” és a „Kiváló Ifjú Szakember” kitüntetéseket. Ezt követően a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait, majd a Kandó Kálmán Főiskolán oktatott, ahol kutatási igazgató-helyettesi és műszaki-tudományos intézetigazgató-helyettesi pozíciókat töltött be.

Tudományos munkáját több mint százhetven szakcikk, szakkönyv és egyetemi jegyzet fémjelzi, fő kutatási területei a programozható analóg áramkörök és a beágyazott hibrid rendszerek.

Györök György professzor az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának dékánjaként egy városi univerzitas létrehozásán dolgozott, amely szorosan együttműködik az iparral, a várossal és a tanulni vágyó diákokkal. Fontosnak tartotta egy baráti, szekértáboroktól mentes munkahelyi környezet

kialakítását, ahol az oktatók és a hallgatók kölcsönösen segítik egymást. „Jó egy olyan intellektuális kari légkört tudni, amely mindannyiunkat inspirál a naprakész tudásra, a kutatásra, a tudományos előmenetelre” – hangsúlyozza, utalva arra, hogy a tudományos munkában és az oktatásban az

együttműködés a siker kulcsa.

Györök professzor ipari kapcsolatait az egyetem fejlesztésére is felhasználja, többek között a Székesfehérvári Mechatronikai Tudományos Park szakmai vezetőjeként. Egyetemi oktatói tevékenysége mellett számos hazai és külföldi PhD hallgató témavezetője volt, és nagy figyelmet fordít a következő generáció oktatására. Számára a tudomány és a gyakorlati eredmények összhangja kiemelt fontosságú, és ennek megfelelően alakította oktatási és kutatási tevékenységét.

Szakmai elismerései között szerepel a „Magyar Érdemrend Lovagkeresztje”, a „Székesfehérvár Oktatásáért díj” és az Eötvös József-díj. Ezek az elismerések azt mutatják, hogy Györök professzor munkája széles körben nagyra értékelt. Hálás a családja támogatásáért, amely lehetővé tette

számára, hogy szakmai karrierjét a legmagasabb szinten folytathassa. „Szeretettel köszönöm családomnak, feleségemnek, Margónak, gyermekeimnek, Andrisnak, Zsófinak és Borinak, akik a folyamatos támogatásukkal, a biztos hátországgal lehetővé tették munkámat” – mondja, elismerve a

családi háttér fontosságát.

Prof. Dr. Györök György pályafutása során mindig a gyakorlati eredmények és a tudományos fejlődés egyensúlyára törekedett, ami az Óbudai Egyetem és a város fejlődését is szolgálta. Az idei Prima Díj jelölése méltán ismeri el mindazt, amit a magyar tudomány és oktatás területén elért.