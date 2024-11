A Fejér Vármegyei Prima-díj és az Év Vállalkozója díjátadó gála az idei évben is ünnepélyes keretek között zajlott Székesfehérváron. Az eseményen a vármegye kiemelkedő vállalkozói, tudományos, sport- és közéleti szereplői gyűltek össze, hogy megünnepeljék az elmúlt év sikereit és teljesítményeit.

A Fejér Vármegyei Prima-díj gálán Székesfehérváron a gazdaság, tudomány és sport terén kiemelkedő teljesítményt nyújtók vehettek át elismerést. A díj célja a megye fejlődéséhez hozzájáruló munkák méltatása

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

- Fejér vármegye gazdasága jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, melyet önerőből, de a város segítségével érhettek el a vállalkozók - fogalmazott köszöntőjében Halenár István, a VOSZ Fejér vármegyei elnöke, hangsúlyozva: a most tapasztalható gazdasági bizonytalanság idején is a vállalkozók mellett állnak. Gratulált a díjazottaknak, majd gondolataihoz Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is csatlakozott. Elmondta: nagyvárosi kategóriában a legfejlettebb és a leggyorsabban fejlődő város Székesfehérvár - idézett egy statisztikát a város vezetője, hozzátéve: a város gazdasága erős és minden kihívás ellenére is fejlődik.

Az est folyamán a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Fejér vármegyei szervezete több kategóriában is kitüntette a helyi közösségért és gazdasági életért sokat tevő személyeket. A 2024-es év Országos Év Vállalkozója díj Fejér vármegyei elismerését Kovács Tibor, az Alba Mineral Kft. ügyvezetője vehette át. A Minőségi Nagydíjas "fehérvári ásványvíz" tulajdonosa hosszú évek óta példaértékűen vezeti vállalatát és elkötelezetten támogatja a helyi gazdaság fejlődését.

A vármegyei Év Vállalkozója díjban négy kiemelkedő üzletember részesült, akik mind hozzájárulnak a megye gazdasági fejlődéséhez. Átvehette a díjat Csapó Tibor, az Alba RÓ-RA Kft. tulajdonosa és ügyvezetője, valamint Horváth Gábor, a Minőségiablak Kft. vezetője. Pfiffer János, a Pfiffer Bútor Mór Kft. alapítója és Virág József, a Fagitex-V Kft. ügyvezetője szintén megkapták a rangos elismerést.

A társadalmi szerepvállalás fontosságát a 2019-ben létrehozott Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj hivatott hangsúlyozni, melyet idén Orosz Ágoston, a Ciszterci Szent István Gimnázium igazgatója vehetett át a VOSZ Fejér vármegyei gáláján. Ez a díj elismeri a közélet azon szereplőit, akik nem gazdasági, hanem társadalmi szempontból nyújtanak kiemelkedő teljesítményt.