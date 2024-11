Pelikán udvar fejlesztési tervei

Lakossági kérdés érkezett Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármesterének november 19-i online fogadóóráján a Pelikán udvarról. A felvetés az évek óta nem megoldott terület állapotával foglalkozott, és azt firtatta, hogy a körzet önkormányzati képviselőjének van-e már konkrét terve a helyszín fejlesztésére, figyelembe véve a belváros igényeit. A kérdező arra is kíváncsi volt, hogy a lakókkal és a Pelikán színházzal történt-e egyeztetés a tervekről.

a Pelikán udvar felújítása egy átfogó városfejlesztési program része

Fotó: feol archív

Cser-Palkovics András polgármester válaszában elismerte, hogy a felvetés teljesen jogos, és hozzátette: „Az elmúlt években magát a Pelikán termet újította fel a város.” A polgármester kifejtette, hogy szeretnék folytatni a fejlesztéseket, és a következő lépés a Pelikán udvar és a kapu felújítása lesz. „Bízunk benne, hogy hamarosan sor kerül majd a Kossuth utca felújítására. Ennek tervezési folyamata most kezdődik, ennek részeként vizsgáljuk meg ezt is” – mondta el a polgármester.

A tervezési folyamat és a jövőbeli lépések

A polgármester hangsúlyozta, hogy a Pelikán udvar felújítása egy átfogó városfejlesztési program része. A Kossuth utca felújításának tervezése jelenleg is folyamatban van, és annak részeként fogják áttekinteni a Pelikán udvar fejlesztési lehetőségeit is. A tervezés során a lakókkal és a Pelikán színházzal való egyeztetés is kulcsfontosságú szerepet kap majd, hogy a belváros szellemiségéhez illő kulturált és funkcionális tér jöhessen létre. A polgármester elmondása szerint a cél, hogy a belváros ezen része még inkább a városlakók igényeihez igazodjon, miközben megőrzi történelmi és kulturális jelentőségét.