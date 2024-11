Persze nehézsége is bőven akad. Nagy nyomás alatt vagyunk, határidőket kell betartanunk, fontos a társadalmi megbecsülésünk. Folyamatos alkalmazkodás, adminisztratív feladatok, váratlan helyzetek kezelése és még sorolhatnám...Persze sokszor morog az ember magában ezek miatt, de a gyerekeket helyezem mindig előtérbe. Ennek így kell lennie. És fontosnak tartom a pozitív gondolkodást, önreflexiót az élethelyzetekben.

Kisapostag polgármestere, Nagy Attila is gratulált a megtisztelő díjhoz.

Fotó: LI/DH

És akkor térjünk rá az elismerésre: Balesetmegelőzésért-díjat kapott. Mit jelent ez Önnek, illetve a kulcsi általános iskolának ahol tanít?

– Második tanévemet kezdtem el Kulcson, jelenleg osztályfőnök, munkaközösség-vezető is vagyok. Elfogadó közösségbe kerültem, szeretek idejönni. Matematikát, testnevelést – ebbe építem bele a közlekedési ismereteket (KEVE program) –, magyar nyelv és irodalmat tanítok. Az utóbbi tantárgyba is bele lehet építeni a közlekedést, akár egy szövegértéssel. 10 éve kezdtem el foglalkozni ezzel az ,,árván" maradt témával, ami mára már egyre nagyobb hangsúlyt kap. Számos tananyag áll rendelkezésre, a helyi rendőrkapitányságtól is kapok segítséget. Szerveztem témanapot, Bringás Vándortábort, vittem gyerekeket közlekedési versenyre, közlekedéssel kapcsolatos kirándulásokra, beneveztem a Bicibusz programra, pályázat útján közlekedési- innovatív programokat nyertem, családi napokba építettem bele kerékpáros közlekedési akadálypályát és jelenlegi munkahelyemen bevezettük felmenő rendszerben a KEVE (Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra!) programot. Ezt az iskolavezetés is támogatja, amit köszönök nekik. Sokan járnak a településen gyalog, kerékpárral iskolába, elengedhetetlenül fontos a közlekedési szabályok megismerése, betartása ebben az életkorban. Nagyon fogékonyak a gyerekek. Főleg, ha játékosan építjük bele a tananyagba. És remélhetőleg a szüleiket is a helyes, kulturált közlekedésre ösztönzik az ismereteik birtokában. A felsoroltak mögött természetesen ott a támogató közösség is. A díj meglepetésként ért, természetesen nagyon örülök az elismerésnek. További motivációt ad, hogy igenis foglalkozni kell ezzel a témával is.