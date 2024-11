Rendszeresen szerveznek a Bodajki Általános Iskolában pályaorientációs napot, és ez nincs máshogy ebben a tanévben sem. Hét különböző szakma képviselőit hívták meg az eseményre, melynek jelentős részén még az alsó tagozatosok is részt vehettek.

Osváth Barbara a varrás és a hímzés világát ismertette meg a npályaválasztás eléőtt álló gyerekekkel

Fotó: az iskola

– Érdekes előadásokon vehettek részt diákjaink. Köszönjük szépen az előadóknak, hogy hozzájárultak délelőttünk sikerességéhez. Előadónk volt Osváth Barbara, aki a varrás-hímzés titkaiba kalauzolta a gyerekeket, Förhécz Eszter állattenyésztő mérnök, Klein Zsanett kutyakozmetikus, Farmosi Mária műkörmös, Csomor Dénes lézergravírozó. Mesélt fontos részleteket a múltjáról, karrierjéről Szkoklik Bence igazolt darts játékos és megjelentek az iskolában a FEMA Állatmentő Szervezet képviselői is. Az alsósok délben zárták a programot, viszont a felsősöknek még volt egy meglepetésünk. Székesfehérvárról az MH Sipos Gyula 6. Területvédelmi Ezred és az MH 6. Hadkiegészítő Iroda katonái érkeztek a meghívásunkra. – olvasható az iskola közösségi oldalán, ahol az is kiderül, hogy a gyerekek ügyességi akadálypályán bizonyíthattak az ezred testnevelő tisztje, Janota Zoltán hadnagy vezetésével. Emellett volt lehetősége a gyerekeknek megnézni néhány fegyvert, sőt, a katona létbe is bepillanthattak egy kicsit.

Az előadók emlékezetes pillanatokat okoztak az iskola tanulóinak, és tanárainak. Ezt viszonozva a saját idejüket feláldozó előadók egy mindent köszönő emléklapot adtak át a meghívott vendégeknek, azzal az üzenettel, hogy visszavárják őket jövőre.