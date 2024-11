Tiba Sándor orvos a boon.hu kérésére elárulta, hogy mit tehetünk az őszi megfázás ellen, és hogyan előzhetjük meg az őszi meghűlést.

Fontos a megfelelő ruházat

„Már az ősz első napjaitól kezdve ajánlott a réteges öltözködés, amikor kimegyünk a meleg lakásból az utcára” – hívta fel a figyelmet a fokozott óvatosságra Tiba Sándor társlapunknak. – „Ugyanakkor az is fontos, hogy ne hagyjuk magunkon a kabátot a fűtött lakásban. Akár pár perc alatt alaposan megizzadunk, és a hideg őszi utcára kilépve rendesen megfázunk. Ősszel különösen fontos, hogy mindig a megfelelő ruházatot válasszuk, ezzel sokat tehetünk a megfázás elkerüléséért.”

Az őszi megfázás ellen a legjobban bevált módszer a megelőzés, ami pedig a megfelelő ruházat kiválasztásánál kezdődik. Az orvos szerint elkerülhetjük az őszi megfázást, ha a józan észre hagyatkozunk.

Nincs szükség gyökeres változásra

Ilyenkor a rendszeres gyógyszerszedőknek az átlagosnál is jobban kell koncentrálniuk arra, hogy pontosan szedjék a gyógyszereik napi adagját, hiszen ez az évszak az életműködésünket befolyásoló hőmérséklet- és légnyomásváltozással jár, amelyek kihatnak a keringésre. Az ősz teljesen átalakítja a megszokott szokásainkat. Utóbbi viszont Tiba Sándor meglátása szerint nem jelenti azt, hogy gyökeres változtatásokra kellene gondolnunk a napi életvitelünket illetően.

„Jóval korábban sötétedik, ám ez egyáltalán nem ok arra, hogy megszakítsuk a napi ritmusunkat, inkább ennek megtartására érdemes törekednünk. Ne feküdjünk le a rendes pihenési időnktől hamarabb, 18 órakor, amikor sötétedni kezd, mert akkor hajnali 2-kor fogunk felébredni, és ez teljesen felborítja a megszokott alvásciklusunkat, rossz hatással van az egészségre.”

Ősszel egyre jobban előtérbe kerülhet a sokat emlegetett őszi fáradékonyság, ám ennek kiküszöbölésében az orvos szerint segíthet, ha minél többet tartózkodunk a szabadban a világos időszakban.

Az őszi tömegközlekedés veszélyei

Az őszi tömegközlekedés is tartogathat veszélyt a szervezetre, hiszen könnyen megfázhat az ember a buszon vagy a bevásárlóközpont zsúfolt polcai között. Ilyenkor rengetegen köhögnek, ezért az orvos javasolja, hogy a nagy tömegben vegyük fel a covid idején megismert maszkot, főleg a szűkebb helyeken, mert így is elejét vehetjük egy kiadós megfázásnak. Ahogyan az is lényeges, hogy a tömeg után törekedjünk a személyes higiénére és mossunk kezünket.