Előszálláson is készültek a megemlékezésekre! Összefogott a falu, és néhány napja társadalmi munka keretében megszépült a temetőnk környéke. Az önkormányzat örömmel számolt be a munkálatokról. Ami talán egy kis szomorúságra adhat okot, – nem csak a településen, hanem országszerte jelentkező probléma – hogy a jó pár éves smaragd tuják tönkre mentek a temető körül, így most a helyükre Leylandi ciprusok kerültek kiültetésre. Az önkormányzat közösségi oldalán, külön köszönetét fejezi ki a nem rég elkészült temetői lélekharang munkálataiban közreműködőknek is!

Az új harang

Fotó: Az önkormányzat