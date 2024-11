Mit illik és mit nem? 2 perce

Orvosnál: A rendelők várótermének illemtana

Azt élet különböző helyzetei mellett, az orvosi váróban is van néhány alapvető illemszabály, amit be kellene tartani. Orvosnál járva is legyünk illemtudók!

Illusztráció Fotó: Facebook

Az év végi hideg idő megérkezésével, vagy éppen a náthás időszaknak nevezett hónapokban, kényszerű program lehet sokak számra az orvosi rendelők látogatása. Egyébként sem tartozik a kedvelt időtöltések közé a rendelői várókban való tartózkodás, de még nehezebb azt elviselni, ha nem ismerjük a viselkedési szabályokat, ami ezen a területen is érvényesek lehetnek! Orvosnál járva is legyünk illemtudók!

Fotó: Fotó: Illusztráció: MW-archív Orvosnál járva, betegen is legyünk illemtudók! Fontos az érkezési sorrend, ami persze sürgős esetben változhat ugyan, de alapvetően ezt nem illik felrúgni, így ha nem vagyunk biztosak benne, ki után következünk, bár sok helyen a sorszámhúzás már megoldja ezt a problémát. Ne tolakodjunk: Sajnos nem ritka, és előfordul, hogy sokat kell várni, de akkor sem illik bekéredzkedni mások elé, tolakodni vagy gyorsan besurranni az ajtón, mondván: „csak egy papírért jöttem”.



Ne hangoskodjunk: Sajnos sokan még mindig nem érzik, de az orvosi váróban nem illik hangosan telefonálni, zenét hallgatni és semmilyen olyan, hangos tevékenységet végezni, ami mások számára zavaró lehet. Halkítsuk le a telefont, ha hívnak, menjünk ki a rendelőből, zenehallgatáshoz, videónézéshez pedig használjunk fülhallgatót.



Tiszteljük a másik komfortzónáját: természetesen egy zsúfolt rendelőben senki nem tud kellő távolságot tartani, de ha van rá lehetőség, érdemes 1-1,5 méterre ülni a többi betegtől. Nemcsak a személyes tér tisztelete miatt, hanem azért is, mert a betegségek terjedésének is kisebb így az esélye.



Köhögés és tüsszögés: Az orvosi váróban alapvetően is sok a beteg, főleg a háziorvosnál, és senkinek nem hiányzik még egy nyavalya. És bár ez az alapvető illem lenne, itt talán még fontosabb, a régi de minden esetben aktuális a régi mondás – Köhögj, tüsszents zsebkendőbe! – de legalábbis tegyük a kezünket a szánk elé!



Kíváncsiskodás: Nem illik megkérdezni, mások mi okból keresik fel az orvost. Előfordulhat, hogy könnyed beszélgetés alakul ki a várakozók között, de semmilyen személyes vagy betegséget érintő témáról nem szabad faggatni a többieket, és mást sem kellene terhelni a saját problémákkal.



Panaszkodás: Tudjuk jól, mindenkinek megvan a maga baja. Akármilyen gondokkal is küzd valaki, nem illik ezt megosztani másokkal a váróban, és a vizsgálatról kifelé sem illendő ecsetelni a diagnózist vagy a történteket, maradjon az orvos és a beteg „titka”, nem tartozik másra! Jó egészséget kívánunk, minden kedves olvasónknak!

