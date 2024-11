Rendkívül innovatív, egyedülálló és példaértékű együttműködés eredményeként rendezte meg idén is a Harman Hackathon 24 órás műszaki problémamegoldó és prototípus fejlesztő versenyt az Óbudai Egyetem Alba Regia Kar, a Harman Becker Kft. és Székesfehérvár Önkormányzata. Kijelenthető, hogy a szám szerint már harmadik alkalommal életre hívott esemény ismét beváltotta a hozzá fűzött reményeket, vagy még azt is túlszárnyalta. Sokatmondó adat, hogy hazánk különböző szegletéből közel 30 középiskolás és egyetemi csapat jelentkezett az országos tech-versenyre, hogy aztán az online fordulót követően a legjobb nyolc külön kategóriában vetélkedjen a székesfehérvári döntőben. Az idei évben a marketing és a fenntarthatóság is fontos szerepet játszott az ítészek értékelésben.

Országos tech-verseny: A résztvevők és a szervezők egy képen.

Fotó: Nagy Norbert

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András a sajtó munkatársainak a prezentációkat követően úgy fogalmazott,

izgalmakban nem volt hiány. Jó volt látni és hallgatni, ahogy a biztonságos közlekedésre, az egymásra való odafigyelésre próbáltak jobbnál jobb megoldásokat találni a résztvevő fiatalok, akik között voltak már több éve visszatérők és újonnan érkezők is.

Mint azt eredményhirdetésen Németh Tibor, a Harman Becker Kft. oktatási menedzsere kiemelte, az idei évben nagyon nagy volt a verseny a csapatok között, egészen kicsi döntött az egyik, vagy másik javára. Az eredmény azonban jól tükrözi azt a sok munkát, amit a versenyzők belefektettek a fejlesztésbe. Talán éppen ezért is minden csapat helyezésének megfelelő Harman-dollárt kapott, amelyet aztán a rendezvény helyszínén értékes Harman-Becker műszaki eszközökre válthattak be.