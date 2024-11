A Országos Diáktanács ülése előtt Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta: mindig nagyon fontos, hogy visszajelzést kapjanak a tanulói oldalról a köznevelési rendszer egészét illetően. E céllal működik az Országos Diákparlament, amelyet kötelezően kétévente kell összehívni, de az elmúlt évek gyakorlata szerint évente üléseznek. Ott különböző, az oktatási rendszerrel kapcsolatos ajánlásokat tehetnek a tanulók és két Diákparlament között a megyei delegáltakkal dolgoznak közösen az ajánlásokon. Jellemzően havonta egyeztetnek, évente egyszer pedig kihelyezett helyszínen tanácskoznak, ilyen alkalom a mostani is – tudtuk meg az államtitkártól.

Országos Diáktanács 6. alkalommal Fehérváron

Forrás: ÖKK

Maruzsa Zoltán arra is kitért, hogy a diákok általában az infrastruktúra, a tanterv és módszerek kapcsán fogalmaznak meg pontokat.

Országos Diáktanács 2017 óta

A város részéről Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, beszédében pedig azt hangsúlyozta: nagy öröm számukra, hogy hatodik alkalommal ülésezik Székesfehérváron az Országos Diáktanács, melynek felállítását még a 2017-es Diákparlamenten kezdeményezték.

– Fontosnak tartjuk, hogy a helyi és országos közéletben a fiatalok is részt vegyenek. Ezért is örülünk, hogy mind a Diáktanács, mind pedig a Diákparlament szervezésében és lebonyolításában segédkezhetünk – fogalmazott az alpolgármester, majd azt is megjegyezte, hogy jó látni ahogy Diákparlamenten tett ajánlásokat megvalósulnak.

Az ülés sajtónyilvános része a köszöntésekig, valamint a bemutatkozásokig tartott, ezeket követően zárt ülésen folyt a tanácskozás.