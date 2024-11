Az est műsorán Johann Sebastian Bach (1685–1750): h-moll prelúdium és fúga BWV 544; Henry Purcell (1659–1695): Music for a While; Georg Friedrich Händel (1685–1759): Let the Bright Seraphim; Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Alleluja; Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847): d-moll szonáta; Giacomo Puccini (1858–1924): Lauretta áriája (Gianni Schicchi); Pietro Mascagni (1863–1945): Ave Maria; Leon Boёllmann (1862–1897): Gótikus szvit (Choral, Menuet, Prière à Notre-Dame, Toccata) című műve szerepel.

A három alkalomból álló orgonaünnep fővédnöki tisztét Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere töltötte be, a Majestic Sound hangverseny-sorozat alapítója Teleki Miklós orgona- és zongoraművész. A belépés ingyenes, adományokat a templom javára elfogadnak.