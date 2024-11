Huszár József és felesége. Már közel ötven éve szolgálják ki az érkezőket.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Hogyan jött létre a saját vállalkozás?

Itt meg kell hogy említsem Kovács Jenő órásmester nevét, aki a szakma egyik legelismertebb alakja és sokak számára ismerősen cseng az ő neve. Egy februári alkalommal, a jégpályán találkoztunk és beszélgettünk egymással sok szakmai dologról, és ebben a beszélgetésben adta az ötletet, illetve az inspirációt arra, hogy kezdjek bele egy saját vállalkozásba. 1978-at írtunk akkor, és ebben az időben már ki lehetett váltani az ipart, így mivel az addig működő órás műhely augusztusban bezárt, én még abban az évben és hónapban elkezdtem dolgozni mint „maszek” órás.

Ha jól tudom, évtizedek óta egyedüli mesterként dolgozik a településen?

Korábban voltak ugyan kiváló szakemberek, de idővel egyedül maradtam, és ma már elmondhatom, hosszú ideje egyedüliként próbálok helytállni, természetesen igazodva a technikai és vásárlói igényekhez, változásokhoz.

Munka közben a mester

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Sok minden változott az elmúlt, közel ötven év alatt?

Rengeteg minden, de sajnos nem minden a legjobb irányba! A magam részéről még a szovjet órákkal kezdtem, később még Svájcba is sikerült kijutnom, hogy megtanulhassam a kvarc órák működését, szerelését, javítását, de ma már sajnos nagyon visszaesett a minőség. Van még természetesen, de rengeteg az egyszer használatos, javíthatatlan karóra például, és mivel a fogyasztói szokások sokkal inkább ebbe az irányba mutatnak, a szeretett mesterség és ezt a csodás szakmát művelők is eltűnőben vannak sajnos. Mi ugyan tényleg nem panaszkodhatunk, de nagy kérdés, hogy mit hoz a jövő ezen a területen?

Ha jól tudom, közel harminc éve dolgozik önnel a vállalkozás alkalmazott munkatársa? Azt hiszem ez nagy kincs ajándék egy megbízható és hűséges munkatárs a mai világban.

Ez így igaz. Ő Kiss Józsefné, nekünk csak Babi, akit ismertem már régebbről is, hiszen a szövetkezetnél is dolgozott korábban. A gyes lejárta után keresett meg bennünket, több mint 30 éve és az együtt töltött idő azt hiszem bizonyíték lehet arra nézve hogy ez egy kiváló szakmai és munkatársi kapcsolat. Talán az is igazolja, hogy mennyire is jó ez a kapcsolat, hogy bár Babi két éve nyugdíjas, de még mindig örömmel jön dolgozni hozzánk. Hálásak vagyunk, hiszen az állandóság megfizethetetlen egy vállalkozás esetében, és mi egy megbízható és kiváló emberrel dolgozhatunk együtt több évtizede, akiket a vásárlóink is hasonlóan értékelnek.