Jelképes átadó ünnepséget tartott hétfőn délelőtt az Arconic Alapítvány, valamint az iGenerációért Egyesület a Vasvári Pál Gimnázium ideiglenes helyén a Tolnai utcai iskolában. Ahogy azt Pletser Ádám az egyesület elnöke az átadón elmondta a pályázatban összesen 70, az okostelefonok veszélyeiről szóló előadást vállaltak, ám ennél jóval többet szeretnének tartani minimum 8, de inkább 10-12 székesfehérvári iskolában.

Az okostelefonok veszélyeiről szóló projekt "átadója".

Fotó: Déri Brenda / FMH

– Azt, hogy milyen minőségű életet élnek, illetve fognak élni a gyermekek nagyban befolyásolja az okostelefon használatuk. Ebben pedig a szülőknek és a felnőtteknek nagyon nagy felelősségük van. Fontos, hogy nem bűntudatot és szégyenérzetet szeretnénk kelteni a gyerekekben vagy épp a szülőkben, hanem megmutatni, hogy hogy kell helyesen használni az okostelefont – összegezte Pletser Ádám a projekt célját.

Okostelefonra igen, minden másra nem!

Elmondta továbbá azt is, hogy első lépésként a fiataloknak azzal kell tisztában lenniük, hogy mitől válnak a okoseszköz függőjévé. Ha ez megvan, akkor jöhetnek a konkrét tanácsok és tippek, amelyek a „leszokásban” segítenek.

Az egyesület elnöke hangsúlyozta az a legfontosabb, hogy a gyerekek lássák: azzal, hogy igent mondanak az okostelefonok túlzott használatára sok minden másra nemet mondanak.

Habár az átadó csak most volt, a projekt már zajlik. Így a Rákócziban, a Zentaiban, a Telekiben és most a Vasváriban is tartottak már előadásokat felsős, valamint középiskolás diákoknak. Januártól pedig kiterjesztenék a projektet Székesfehérvár környező településeinek iskoláiba is.

A támogatást jelző táblát Varga Zsuzsanna az Arconic-Köfém Mill Products Kft. ügyvezetője, HR vezetője adta át az egyesület részére.

Az átadón jelen volt még Havranek Mária, a Vasvári Pál Gimnázium igazgatója is, aki megköszönte, hogy intézményüket is bevonták az előadássorozatba és hasznos információkkal látják el az ott tanuló diákokat.