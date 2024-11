Nagykarácsony ikonikus épülete a Mikulásház, ami a a gyermekek és a családok nagy kedvence, a hét végén megnyitotta kapuit! Az időzítés szinte tökéletes volt, hiszen pénteken érkező havazás még inkább varázslatossá tette az egyébként is kimondottan hangulatos kis házat.

Nagykarácsonyban a Mikálásház házigazdája természetesen a Télapó

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Nagykarácsony már ünnepel

A télapó csomagolóműhelyében már nagyüzembe zajlik a munka, maga a télapós saját „irodájában” fogadja az érkező gyereksereget, miközben karácsonyi díszek és dallamok repítik előre az időbe a látogatókat, hiszen talán nem kell mondanunk, még csak november van, de tudjuk jól, a karácsonyozást nem lehet elég korán kezdeni!

Mergl István polgármester is kiveszi a részét a ház körüli teendőkből!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Mergl István a település polgármestere, maga is kiveszi a munkát a ház körüli teendőkből, és örömmel fogadja az érkező csoportokat, családokat a ház bejárata előtt, ahol nekünk is elmondta, nagyon büszkék a település „téli központjára”, rengeteget dolgoztak, hogy idén is a méltó lehessen a ház a jó hírére. A polgármester kihangsúlyozta, nem csak település lakót várják, hanem az egész országból érkeznek hozzájuk vendégek, feltöltődni az ünnep hangulatával, már jó előre.

A rénszarvasok egyenlőre még pihennek!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Természetesen számtalan programmal is kedveskednek a látogatóknak, színes családi eseményekre készülnek, december 22-re pedig szervezik már szervezik Nagykarácsony ünnepi műsorát, ahol természetesen főszerepet kap a Mikulásház is.