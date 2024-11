2024-ben Éva néni a soron, ő a következő legidősebb a településen.

Csípő műtétet követően nehezen mozog, ezért a rendezvényre való eljutás sem volt kivitelezhető és neki is így volt a kényelmesebb. Már várt bennünket, hiszen terített asztal és meleg szeretettel való fogadás volt érezhető részéről. Örömmel fogadta Schmid Margit látogatását is, hiszen valamikor szomszédok voltak, így aztán nosztalgiával gondoltak vissza beszélgetéseikben azokról az időkről, no meg ami azóta történt.

Egy pár gondolat az ünnepeltről. 1927 Szenteste nem csak Jézus Krisztus földi születésének emléknapja hanem a családjának is szép ünnep volt, hiszen azon a napon született, Csongrád-Csanád vármegyei Kiszomboron.

Visszagondolva a mögötte hagyott időkről így vall „ volt jó is, rossz is. Hat gyereket fölneveltünk, férjem is én is dolgoztunk. Mindig nehéz munkát végeztem. Tehenészetben is dolgoztam 22 tehenet fejtem”. Inotán a kohóban is dolgozott Éva néni, ahonnan 55 éves korában, korkedvezménnyel ment nyugdíjba. Háború és 56 is emlékeiben él, de azok nagyon nehéz idők voltak – mondja. Fiatalon beállt szolgálni, cseléd lett egy módos paraszt családnál. Amiért egy hónapra 15 pengőt kapott, 20 pengőrét meg adtak egy kövér kacsát idézi vissza a fiatal éveit az ünnepelt. „Ne sírja vissza senki azokat az időket”. Az említett családnál cselédeskedett és amikor átértékelte a fizetsége összegét akkor gondolta úgy, hogy ott hagyja őket, igen ám, de másnap a csendőrök visszavitték őt ahhoz a családhoz.

1955-ben Csőszpusztán esküdtek meg Jóska bácsival. Neki az első felesége (szülés közben) meghalt. Összesen 6 gyerek, 17 unoka, 22 dédunoka és 6 ükunokából tevődik ki a népes családja Éva néninek.

Mostanság úgy telnek a napjai, hogy kiszolgálják, mondja némi furcsa hangsúllyal, de csak azért mert a gyerekei megfőznek helyette, féltik nehogy főzés közben történjen valami baj. Az olvasással már nem igen foglalkozik, inkább csak a televízió tölti ki napjait. Ezt a téli időszakot nem szereti mert ilyenkor a benti lét az nagyon más. Amikor kimehet kapálgatni vagy egy kicsit a virágoskertet, udvart rendezni akkor már a hangulata is jobb. Férje hat éve örökre eltávozott, Ő is szép kort megélt. Betöltötte a 99.-ik évet.