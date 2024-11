Megérkezett a kutakhoz a téli dízel! – közölte a Mol a hétvége előtt az MTI-vel. Mint közleményükben írják, a hazai töltőállomásokon az autósok már mindenhol a hideg időjárás negatív hatásait kiküszöbölő gázolajjal találkoznak.

Mindenkit érintő bejelentést tett a MOL.

Fotó: MW/Archív

A közleményben kitértek arra is, amennyiben félig van a tank nyári dízellel, de hirtelen bejönnek a fagyok, érdemes rátankolni egy fél tank téli üzemanyagot – ideális esetben a magasabb hidegtűrésű prémium változatból –, így a hidegindítás a Magyarországon előforduló hőmérsékleteket tekintve mindenképpen biztonságos lesz – tették hozzá.

A dízel és a gázolaj ára sem változott

Ahogy reggeli cikkünkben is beszámoltunk, időközben az is kiderült, hogy a benzin és a gázolaj ellenértéke is változatlan marad szombaton. Mutatjuk, mennyiért tankolhatunk most!