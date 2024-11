A munkáltatók és munkavállalók közötti bérmegállapodás – amely 9, 13 és 14 százalékos emelést irányoz elő három év alatt – legfontosabb üzenete az, hogy mindkét fél számára kiszámíthatóságot és tervezhetőséget biztosít. Bár kevesebb szó esik róla, a garantált bérminimum is emelkedik, amely a betöltött munkakörhöz kapcsolódik.

Mészáros Lajos, a Fejér 04-es választókörzet országgyűlési képviselője és Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke is elmondta véleményét a bérmegállapodásról társlapunknak, a duol.hu-nak.

A számítások szerint 2024-re mintegy 3,4 százalékos GDP-növekedéssel számol a költségvetés, illetve a kormány a 3,2 százalékos infláció mellett, akkor ez tükrözi a reálbér-növekedést. A következtetések alapján 2028 januárjára 400 ezer forint környéki tud megvalósulni – ezt a mostani Nemzeti Konzultáció kérdőíve is tartalmazza. A minimálbér jelenleg 211 ezer embert érint közvetlenül, családtagjaikkal együtt még többet természetesen – tudtunk meg pontos adatot a statisztikák mögött álló személyekről.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt kérdeztük a minimálbér-emelés jelentőségéről

Rendszeresen elhangzó érvek és ellenérvek szólnak a munkaadók érdekeiről a kisvállalkozások, mikrovállalkozások esetében. Bármilyen kormányzati bérjavaslat nyomán tiltakoznak a munkaadók a bérek és járulékaik kitermeléseinek nehézségei miatt. Erről az alábbiakat mondta a Tessely Zoltán országgyűlés képviselő.

– Talán nem lehet elválasztani a bérmegállapodásokat a Demján Sándor-programtól sem, aminek célja a kis- és közepes vállalkozók támogatása párhuzamosan a náluk alkalmazottak érdekében megszülető minimálbér-emelésről. A bérterhek ugyanúgy terhelik a munkáltatói, vállalkozói szinteket, mint a nagyobb vállalatokat, de ez utóbbiak nyilván könnyebben kitermelik az erre fordítandó összeget, mint a kisebb, szerényebb vállalkozások. A Demján Sándor-program a legkisebbeket segíti, ezért kapcsolódik a minimálbér-programhoz, együtt értelmezhető vele. A minimálbér a dolgozók érdekeit védi elsősorban, nem titok, mert ennél kevesebbet nem lehet fizetni az alkalmazottnak, és erre köteles bejelenteni a munkáltató a dolgozóját. A gazdaság kifehérítése is célja a bérmegállapodásnak, mert előbb-utóbb ki is kell fizetni ezt az összeget, és az magasabb lesz mint most. Nyilván mindent ki lehet játszani, de nem a bűnözőkről beszélünk, hanem a tisztességes többségről.