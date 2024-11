Megtelt a székesfehérvári Szent István-székesegyház péntek este a hívekkel, akik a Spányi Antal celebrálta misére érkeztek.

Ahogy az általában lenni szokott, most is hatalmas érdeklődés övezte a főpásztor szentmiséjét, melynek imádságai minden szent tiszteletére szólnak, azokéra is, akiket külön emléknappal nem ünnepel az egyház.

Spányi Antal a mise kezdetén felidézte egyik szent elődje gondolatait, melyek szerint nem szabad csak saját magunkra támaszkodni. Az Úrra kell tekintenünk, hogy beragyogjon minket az ő öröme. Isten akarata, hogy mind szentek legyünk.

A mise ezt követően énekekkel és szentbeszéddel folytatódott, majd annak végeztével Spányi Antal az altemplomban imádkozott püspökelődei lelki üdvéért.