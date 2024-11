A Wekerle Sándor Alapítvány minden évben megemlékezik az első polgári származású magyar miniszterelnök születésnapjáról, és magáról a politikusról, annak munkásságáról, eredményeiről és persze arról a korról, amelyben ő elérte ezeket a kiemelkedő, nem ritkán korszakalkotó eredményeket.

Wekerle Sándor emlékműve

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

November 14-én a Brindisi Szent Lőrinc Borrend lovagjai és a Fehérvári Huszárok Egyesülete álltak díszőrséget az emlékmű talapzatánál, melyhez elhelyezték a megemlékezők a koszorúkat, virágokat.

– A mai kornak mit üzen Wekerle Sándor munkássága? Azt, hogy a feddhetetlen szaktudáson, a szerény munkavégzésen és a szaktudásokon keresztül a szakmáknak a lépcsőit végig kell járni ahhoz, hogy egy államot valaki így tudjon, irányítani, hogy valaki egy közösséget így tudjon irányítani, és hogy maga köré tudjon gyűjteni kiváló szakembereket, mert senki sem lehet Krőzus egyedül a saját szakmájában. Ez a város, most arra hivatott, és eddig is arra volt hivatva sikerességében, hogy egy közösséget kovácsoljon és nem csak a gazdaságában, hanem társadalmi életében is, az itt élők boldogulására. Így merítünk mindannyian Wekerle Sándor szaktudásából elhivatottságából és nem utolsósorban hazaszeretetéből – mondta megemlékezésében Fenyves Péter polgármester.

Az Erzsébet téren álló emlékmű előterében tartott megemlékezést követően a résztvevők a házasságkötő teremben folytatták a beszélgetést.