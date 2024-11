– Jövőre szép kerek évfordulót ünneplek, hiszen idén már huszonkilencedik éve szervezem a Mikulásfutást. Magyaralmásra, Sárkeresztesre, valamint több székesfehérvári iskolába is elmegyek végrehajtani a szokásos programokat, amelyekben nem csak futás szerepel, hanem állatvédelem, a például madáretetők feltöltése is – számolt be a közeljövőben történtekről a Mikulás nagykövete, Kovács István. – A találkozás során megosztom majd emlékeimet a gyerekekkel, felidézem a lappföldi Mikuláshoz vezető utat, a barcelonai és a pekingi olimpián szerzett élményeimet. Ilyenkor mindig magammal viszem az olimpiai fáklyát is. Legfontosabb célom, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözzem a gyerekeket, legyen az bármi.

Mindenfelé ellátogat a Mikulás nagykövete, ahol szívesen látják: a nyár utolsó hetében előadást tartott az elzamajori Pelikán-ház Erdei Iskolában, idősek alkotótáborában is

Fotó: feol.hu

Kovács István hozzátette, arra szeretné kérni a Fejér vármegyei oktatási intézmények tanulóit, mindazokat, akikhez ellátogat, hogy jó állapotú könyvek, ajándékok gyűjtésével segítsék hátrányos helyzetű térségekben élő kis diáktársaikat. Rövidesen, november 26-án azokba a falvakba látogat el Mikulás nagykövetként, amelyek a magyar kormány Felzárkózó Települések elnevezésű programjának keretében a Baptista Szeretetszolgálat támogatását élvezik. Szabolcsban tizenhárom, Nógrádban három ilyen községbe viszi majd el az olimpiai mozgalom eszméjét és fáklyáját.

Finn újságban, amikor Lappföldig futott

Forrás: Kovács István gyűjteményéből

A Mikulás nagykövete, Kovács István

Kovács István a maratoni távot először hivatalosan 1977-ben teljesítette, majd igazolt atlétaként versenyzett az egykori Dunaújvárosi Kohász Sportegyesület színeiben. Tevékenysége mégsem a stadionokban, hanem az olimpiai fáklyafutások és a Mikulás futások során teljesedett ki, az évtizedek során sok élmény és kaland, tengernyi szeretet és jótékonyság követte egymást: 1998-ban például egészen Lappföldig elszaladt.

– Finnországi futásom után hivatalos tanúsítványt kaptam, attól kezdve én lettem a Világ Mikulásának Nagykövete. Célom azóta is, hogy olyan akciókat szervezzek a gyerekeknek, amelyek során megismerkedhetnek a mozgás és a természet szépségeivel, vagyis a két fő csodával, amit a futás kínál az embereknek – jelentette ki már nem először István.