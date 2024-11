Egész Fejér borát bemutató pince készülhet

– Egy ilyen eredmény erősíteni tudja azt is, hogy együttműködés, illetve agglomerációs közös gondolkodás van a települések között, hiszen együtt tudunk fejlődni újabb területeken, például a turisztika területén, amiben a bornak jelentős szerepe van és a Móri borvidékben egy komoly lehetőség rejlik. Ezért is tartottuk fontosnak azt, hogy beszámoljunk itt, a megyeszékhelyen is a Miklóscsabi pincéje sikeréről. Miklós Csabi sokat segít nekünk, például a borárverésekkel kapcsolatban, amellett van egy közös álmunk. A Beregszászi úton van egy önkormányzati tulajdonban lévő pincészet. Ezt szeretnénk kialakítani úgy, hogy a megyéhez, és így a Móri borvidékhez kötődő borászok időről időre be tudjanak ott mutatkozni – mondta Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere.

– Óriási megtiszteltetés és öröm, hogy egy fiatal borász ilyen eredményt elért, nem csak borászként, hanem szőlészként is. És persze az is, hogy a megyeszékhely fogad bennünket, mert ez azt jelenti, hogy szoros a két város közötti kapcsolat. Nagyon jó, ha ilyen szinten kezeli a Székesfehérvár polgármestere, illetve maga a város, valamint a megye közössége a Móri borvidéket, hiszen ez a megtiszteltetés nem csak a személynek szól, hanem ez egész borvidéknek. Persze főleg egy olyan családi gazdaságnak, ami képes volt ezt a szintet lépni, hogy a mai értékesítési és piaci viszonyok között ilyen ragra tett szert – fogalmazott Fenyves Péter, Mór város polgármestere, aki maga is szőlész, és így azt is tudja, mennyi munkával jár ez a szép tevékenység.