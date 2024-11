Hogy miként kerül egy, a mentális egészség és a munka kapcsolatával foglalkozó konferencia a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarába? A kérdésre Radetzky Jenő, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta meg a választ, s elmondta, hogy az iparkamara tudatosan foglalkozik a humánerő kérdésével. – Az utóbbi időben egy új diszciplinát is befogadtunk, amely a humánerő egészségével foglalkozik. Világunkban, ahol véges az energia, véges az alapanyag, egy új jelenség lépett színre. Ez pedig a humánerő végessége. A termelés, bővítés egyik legnagyobb akadálya, hogy nincs elég munkaerő és tudás, ezért tudatosan kezdtünk el foglalkozni a humánerő egészségpolitikai ügyeivel – mondta el Radetzky Jenő.

A mentális egészség és a munka kapcsolatát vizsgálta az Egyensúlyunkért Alapítvány konferenciája

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Fontos a mentális egészség, és az alacsonyan lógó gyümölcsök elfogytak

Igaz ez az gazdaságban gyakran használt mondás a humánerőre is. Elfogyott a könnyen megszerezhető humánerő, most már csak magasabban lévő gyümölcsök vannak, amelyek egyébként érettek, szépek, csak nehezebben lehet őket megszerezni. Ugyanakkor a gazdaságnak, a társadalomnak ezekre is szüksége van – fogalmazott az iparkamara elnöke, hozzáfűzve, hogy a konferencia másik apropója, hogy harminc évvel ezelőtt alakult meg az Egyensúlyunkért Alapítvány, amelynek alapító tagját, Lőrintz Zsuzsannát is a résztvevők között üdvözölhette a konferencia.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Egyensúlyunkért

Az Egyensúlyunkért Alapítvány 1994-ben alakult a mentális betegségek ellátásában jártas szakemberek együttműködése nyomán. Évtizedek óta foglalkozik pszichiátriai diagnózissal élők közösségi és nappali ellátásával. Célkitűzése a kliensek emberközeli, felépülésközpontú rehabilitációja. Emellett kiemelt hangsúlyt helyez a lelki egészség megőrzésére, és a társadalmi visszailleszkedés segítésére.

Az alapítvány konferenciáján szó esett többek közt a megváltozott munkaképességű emberek ellátásáról és a foglalkoztatási rehabilitáció lehetőségeiről, a mentális zavarral élők munkaköri alkalmassági vizsgálatáról és a munkaerőpiaci trendekről. A konferenciát a mentális zavarok kérdéskörét vizsgáló kerekasztal-beszélgetés zárta.