Megvan! Csak ennyit üzent a fiam ma korán reggel, amikor a rádióban az elemzők még aggodalmaskodtak, mert még nem merték ugyanezt ennyire biztosan kijelenteni. Ám mostanra tény, hogy Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást, és ezzel esélyt adott arra, hogy a világ visszatérjen a normalitás talajára, abbahagyja az értelmetlen ukrajnai vérengzést és úgy bánjék a hagyományos nemzeti és keresztény értékrendet eltörölni kívánó erőkkel, ahogyan azt megérdemlik. David Pressman budapesti nagykövet végre eltakarodhat oda, ahová való, a korrupt európai liberális vezetők pedig elkezdhetnek pánikolni. Mert igen, ha a világ vezető hatalmának elnöke ezután akar valamit Európától, valószínűleg nem őket hívja majd fel a titkársága.

Mert igen, az lesz, amitől féltek, hiszen az Egyesült Államok első számú vezetője szerint Orbán Viktor a legmegbecsültebb európai vezető, szinte barátjaként tekint a magyar miniszterelnökre, leendő alelnöke pedig egyenesen követendő példaként beszélt a magyar családpolitikáról. Minden felértékelődik, amit Orbán Viktor eddig képviselt: nincs ugyanis a migránsokkal elözönlött Európában még egy olyan ország, amely olyan pozícióban lenne, mint ma hazánk, hiszen az Egyesült Államok, Kína és Oroszország számára is komoly gazdasági és politikai partner, és ez egyedülálló, történelmi lehetőséget jelent. Szerintem ezzel nagyjából eldőlt a következő magyar országgyűlési választás is, de önmérsékletre intem magam, mert lehet, hogy csak a megkönnyebbülés beszél belőlem. Nem én voltam ugyanis az egyetlen, aki azzal számolt, hogy a demokraták elcsalják ezt a szavazást is, hiszen ha képesek voltak egy demens, beteg embert halott amerikaiak voksaival megválasztatni négy évvel ezelőtt, féltem, ismét lesznek hasonló megoldásaik.

De nem így történt. Lehet, Trump már akkor győzött, amikor az ellene elkövetett merénylet után az égbe lökte az öklét: én legalábbis azt hittem. Mégis sikerült a demokratáknak négy év esztelen kormányzás és egy beteges, woke-nak hívott ideológia szolgálata mellett a sírból visszahozni az esélyeket, ám ez kevés volt, Amerika pedig nem csak saját magának, az egész világnak új lapot nyitott. Isten nem engedte meg, hogy tovább haladjunk a pokol felé vezető úton.

Több mint egy évvel ezelőtt fiammal New Yorkban a Trump Tower földszinti éttermében ültünk. A fején volt a Trump-kampány hagyományos piros sapkája a közismert, „Újra naggyá tesszük Amerikát” felirattal. Aztán odalépett hozzánk egy öltönyös, fekete férfi és mosolyogva azt mondta: „Legszívesebben én is ezt viselném, de ott, ahonnan jöttem, megölnének érte!” Ez a jelenet jutott most az eszembe és azt kívánom, legyen annak a fekete férfinak nagyon jó napja, legyen egész Amerikának, Európának, de legfőképpen a hazámnak sokkal több esélyt adó négy éve, mint amilyent most végre magunk mögött hagyunk.