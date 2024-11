Nem kis munka elé állította a hatalmas fenyő a városgondnokság munkatársait hétfő reggel. A feketehegy-szárazréti Ipoly utcában Menyhártné Szabó Katalin, Szontaghné Kovács Erika, a körzet önkormányzati képviselője, valamint Törő Gábor országgyűlési képviselő kísérték feszült figyelemmel, miként emelik ki a fát a helyéről, hogy aztán Székesfehérvár egyik fő látványosságává nője ki magát advent idején – tájékoztatott az ÖKK.

Már a helyén áll a város karácsonyfája Székesfehérváron.

Innen indult a város karácsonyfája

Menyhártné Szabó Katalin körülbelül 18 évvel ezelőtt, egy kertészetben vásárolta meg az akkor még alig egyméteres fenyőt, amely már akkor nagyon formás volt, így egyből elnyerte a tetszését. Egy különleges kolorádói jegenyefenyőről van szó, amelynek a tüskéi nem szúrnak, és ha az ember megdörzsöli a levelét, nagyon finom, citrusos illatot áraszt. Katalin közel két évtizedig gondozta a fát, az öntözésen túl kezdetben tápoldatot is adott a fának. Katalin minden évben megnézi a város ünnepi fenyőjét, amelyek között – mint mondta – látott szépeket és kiemelkedően szépeket is, de úgy gondolta, hogy az övé talán még szebb, ezért ajánlotta fel a városnak. Hozzátette, természetesen kimegy megcsodálni a már feldíszített fát, nagyon kíváncsi arra, miként mutat majd az adventi forgatagban. A most kivágott fenyő helyére egy új, kisebb fenyőfa kerül majd.

Szontaghné Kovács Erika, Feketehegy-Szárazrét önkormányzati képviselője nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy képviselői munkájának megkezdésével párhuzamosan ez a városrész adhatja Székesfehérvár közös karácsonyfáját, amire az egész városrész büszke lehet.

Törő Gábor országgyűlési képviselő pedig arról beszélt, hogy minden településen megvan a története és a szokása annak, miként választják ki a közösség karácsonyfáját. – Székesfehérváron is hosszú idő óta lakossági felajánlásként, nagyon szép gesztusként érkezik meg ez a fa a Városház térre, ami a közösség erősítésének is szimbóluma. Úgy látom, egy nagyon szépen díszíthető fáról van szó, ami ráadásul fajtája alapján is különleges. Remélem, advent idején sokan lelik majd örömüket a látványában! – fogalmazott a képviselő.