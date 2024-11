Egy érzelemgazdag esemény-láncolat

A kő alapon álló épület felújítása elsősorban a Vérteserdő Zrt-nek köszönhető. Fel is kerestük a társaságot, hogy kiderüljön, hogyan és mikor jött az ötlet? Megkérdeztük azt is, hogy vajon mióta áll a kunyhó, hogy hogyan maradt fenn ilyen sokáig, és azt is, hogy miért éppen Maurer a kunyhó neve?

– Ha csak az elmúlt fél évet nézzük, akkor egy csodálatosan kibontakozó, emberi oldaláról nézve is nagyon intenzív és érzelemgazdag esemény-láncolatban vagyunk a Maurer-kunyhó kapcsán. Szakmai, szakmatörténeti és családi vonatkozásait tekintve egy izgalmas időutazás részesei lehetünk. Meglepetések és fordulatok sorát fogjuk megismertetni az érdeklődőkkel november 23-án, az átadón, ugyanis arra készülünk, hogy mindezt ott és akkor a nagyközönség elé tárjuk. Így hát eláruljuk majd a felújítást kezdeményező, ötletgazda személyét, a kunyhón fizikailag dolgozók és a családtagok, leszármazottak megnevezését, kötődésüket, a munkában betöltött szerepüket. Természetesen az ilyen típusú kunyhók egykori funkcióról, rendeltetéséről, faanyagáról, egykori és mostani építőiről, illetve újjáépítőiről is lesz majd szó – válaszolt kérdéseinkre Boglári Zoltán.

Fotó: termeszetjaro.hu

A közösség döntheti el, mi újuljon meg

A Vérteserdő Zrt. kommunikációs vezetőtől azt is megkérdeztük, hogy tervezi-e a Társaság, hogy hasonló kunyhókat épít, ha már ilyen nagy divatja van a bivakolásnak?

– Az elmúlt években jól érezhetően megnövekedett erdei turizmus következtében a Társaságunk működési területén egyre több fenntartási és helyreállítási kötelezettség jelentkezik, ezért 2024. január elsejétől bevezettük az úgynevezett erdőfenntartási hozzájárulást. Az ebből befolyó összeget az ökoturisztika fejlesztésére és az erdei ökoszisztéma fenntartására fordítjuk. Ide tartoznak az erdei pihenőhelyek, közjóléti létesítmények is. A Maurer-kunyhónál is ezen befolyó hozzájárulásokból fedeztük a ráfordítások egy részét. Másrészről voltak felajánlások anyagiakban és önkéntes, társadalmi munka formájában is. Ez utóbbit összegszerűen nem tudjuk kifejezni, inkább erkölcsi értelemben, eszmei értékben van nagy jelentősége. Jelenleg is tart egy projektünk, egy közönségszavazás, a Facebook közösségi platformján, hogy 2025-ben melyik erdei, közjóléti létesítményünket újítsuk fel az erdőfenntartási hozzájárulásokból. A tapasztalatokból úgy látjuk, és ennek nagyon örülünk, hogy a természetjárók, a természetet szerető emberek elfogadták ezt a koncepciót. A további fejlesztetéseket tekintve, legyen akár ilyen kunyhó, esőbeálló, padok, erdei játszótér stb., a beérkező igényeket, civil kezdeményezéseket, a közönségszavazások eredményeit értékeljük, majd ez alapján rangsoroljuk, melyiket és mikor valósítjuk meg. Bízunk benne, hogy előremutató, pozitív folyamatoknak lehetünk majd tanúi. A fő cél, hogy ezeket a fejlesztéseket, megújuló létesítményeket mindenki magáénak érezze, vagyis vigyázzon is rá a használat közben – mondta Boglári Zoltán.