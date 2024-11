– Szeretném kiemelni az állami erdészet szerepét a hagyományőrzésben és a turisztikai fejlesztésekben, és ezek közül is kiemelném a Vérteserdő Zrt.-t. Fontos értékeket mentenek meg és hoznak létre, köszönjük ezt a munkát. Igaz, hogy csókakői területen van ez a kunyhó, de a csákberényieknek legalább ennyire fontos objektum és ahogy a két település határához közel áll, jól szimbolizálja Csókakő és Csákberény barátságát. Bízom abban, hogy ez az épület még sokáig itt fog állni, ahogy a barátság is megmarad – hangsúlyozta Vécsei László, Csákberény polgármestere.

Az ötletgazda is szólt pár szót az egybegyűltekhez, elmesélve a felújítás genezisét és a majdani alakulását.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Kibontakozott egy meseszerű történet

– Miközben minden zsigerünkkel tiltakozunk az ellen, hogy a digitális világ elhatalmasodjon felettünk, most úgy tűnik mégis a közösségi médiának köszönhetjük, hogy itt egy csoda végbement. Minden egy egyszerű Messenger üzenettel kezdődött, egy Facebook poszttal folytatódott, és azóta nem volt megállás. Gyakori túrázásaink egyikén, látva, hogy a Maurer kunyhó milyen rossz állapotban van, 2023. decemberben írtam egy üzenetet a Vérteserdő Zrt.-nek, hirtelen felindultságomban. Azonnal választ kaptam, és elkezdett kibontakozni egy meseszerű történet. A Maurer kunyhó előtt állva egy menedék kunyhót avatunk ma. Eső vagy vihar még nem is talált minket a környéken, nekünk mégis hónapok óta a menedéket jelentette. Menedéket a hétköznapi gondok, a rengeteg inger, a lelki bánat, vagy bármilyen munkahelyi probléma elől. Példátlan összefogásról, segítőkészségről tettek itt sokan tanúbizonyságot, és ők most az örömünkben is osztoznak itt velünk – mondta meghatódva Dezsőné Rácz Hilda.

A Maurer család 1927-ben. A képen ott ül Maurer János is, aki nemcsak a kunyhót, hanem az erdész mesterséget is Ágostonra hagyta

Az ükunokák keze munkáját dicsérik a falak

Komoly helytörténeti kutatást követően kiderült, hogy honnan is kapta a nevét a kunyhó, és az is, hogy vannak olyan Maurer dédunokák, akik tudnak és akarnak is tenni a kunyhóért.

– Édesanyám egy tavaszi délután látta Hilda tanárnő bejegyzését és egyből arra gondoltunk, fogjuk össze, csináljuk meg! Ez meg is történt, és így jött össze az új kunyhó. A főgerenda a régi kunyhóban is ugyanitt helyezkedett el, mint ebben, és épségben találtuk, így visszaépíthettük, ahogy az asztal lábát is a régi anyagokból csináltuk. Az egyik például egy ajtófélfa volt az eredeti épületben, még lehet is rajta látni a pántot – mondta Fehér Ferenc, Maurer Ágoston dédunokája, aki testvérével közösen építette fel az új menedéket.