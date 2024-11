Az eseményt tábortűz és gazdag vendéglátás is kísérte: 35 kg-ból készítettek például zsíros kenyeret lila hagymával és idén újdonságként savanyú káposztával is. Mindemellett gyümölcstea és jófajta váli vörösborból készült forralt bor várta a résztvevőket. Az ünnepi esemény Válon idén is emlékezetes marad. A Szent Márton-napi hagyományok nemcsak a gyermekek számára hozták közelebb a közösség erejét, hanem az alapítvány segítésén keresztül a nagylelkűség üzenetét is közvetítették, hiszen az adománygyűjtő ládákba bárki elhelyezhette hozzájárulását a Váli Gyermekek Jövője Alapítvány részére.