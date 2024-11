Tizennégy évvel ezelőtt, augusztus 20-ához közeledvén, egy kistérség gazdálkodói összeültek, s azon tanakodtak, hogy ha már a kenyér ünnepéről is szó van, miért nem a jó, magyar termőföld és búza adja a 20-i kenyeret. Így aztán tanakodni kezdtek, s végül mindenki hozott a környékről egy zsák búzát, amelyet összeöntöttek és megőröltek, majd megsütötték az augusztus 20-i kenyerüket. Annyi búza és kenyér jött össze már az első alkalommal, hogy úgy gondolták, ha már összeadták a közösbe, nem hordják vissza a magtárakba, hanem odaadják valakinek: választásuk egy gyermekotthonra esett. Látva az otthon lakóinak örömét, a tiszta szívű adományozás folytatódott, s ma már mind a tizenkilenc vármegyében van gyűjtőpontja a Magyarok Kenyere Alapítványnak.

Jelképesen egy csomag lisztet és emléklapot vehetett át 13 Fejér vármegyei szervezet Soponyán, a Magyarok Kenyere Program adományátadó programján

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Fejár vármegyei adományozottak

Fejér vármegyében 279 adományozótól összesen 28 tonna búzaadomány érkezett, melyből 19360 kilogramm lisztet őröltek. Az összesen 22 raklapnyi lisztet 13 vármegyei szervezet kapja meg: Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Alcsútdoboz Községért Közalapítvány, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Dunántúli Régió, Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei Szervezete, Pázmándi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás, Alap Községért Egyesület, Pannónia Szíve Alapítvány, Szegényeket Támogató Alapítvány, Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász, Karitász Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér vármegyei Kirendeltsége, Fejér Vármegyei Önkormányzat.

Magyarok Kenyere: segítség összefogással

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program irányítója a Magyarok Kenyere Alapítvány, amely megalakulása óta a nemzeti identitásunk, hagyományaink megőrzéséért és az összetartozás erősítéséért küzd. A program társadalmi bázisa az elmúlt években tovább erősödött, amit a felajánlók száma mellett az is bizonyít, hogy a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) átvette a program lebonyolításának jogait, egyben a Magyarok Kenyere Alapítványt is. Szellemisége kiteljesedett azzal, hogy már a határon túli magyarság is képviselteti magát a közös munkában, hiszen az alapítvány ötfős kuratóriumát három anyaországi és két külhoni személy alkotja. Az alapítvány egyik célkitűzése, hogy kárpát-medencei honfitársaink mellett a szórvány magyarságot is bevonja az adományozásba. Az ajándékozás örömén túl nemcsak társadalmi tőkét biztosít a magyar gazdaközösségnek, hanem csatornaként működhet a gazdálkodási ismeretek kárpát-medencei továbbadásában is – áll a Magyarok Kenyere Alapítvány bemutatkozásában.