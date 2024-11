Vannak emberek, akik bármibe fognak, abban mindig sikeresek. A dunaújvárosi Rohonczi Anita akkor lett elismert divatblogger, amikor ez még másoknak eszébe sem jutott, s most pedig fényképészként is operatőrként is sikeres, sőt elismert lett. Vele készített interjút a duol.hu, a divatbloggerségről, a karrierről, az életpálya-váltásokról...

Rohonczi Anitából a divatblogger Festy in Style lett - éppen Shanghajban fotózták

Forrás: duol.hu

– Térképésznek tanultál, de nagyon hamar otthagytad a tanult szakmádat, s divatblogger lettél. Akkor, amikor még gyakorlatilag hazánkban alig, illetve nagyon kevesen foglalkoztak vele. Honnan jött az ötlet?

– Igen, öt évet dolgoztam térképészként és közben megvalósítottam a doktori kutatásomat gyakorlatban is, létrehoztam egy speciális iskolai atlaszt gyengén látó gyerekek számára, amiből ma már a SNI iskolákban tanulnak. Az egyik mamám szabóként dolgozott, így családilag mindig a divat közelében voltam és nagyon érdeklődtem iránta. 2007-ben japán street style oldalakat követtem és szerettem volna, ha nekem is lenne egy ilyen felületem, ahol utcai divatot mutatok be. 2009-ben az elsők között indítottam el a divatblogomat, ami azt hiszem, ma már történelem.

Olyan helyeken járt, amikről csak álmodunk

Forrás: duol.hu

A divatblogger

– Nagyon sikeres lettél, hiszen nagy divatcégeknek dolgoztál, így a Chanellel is. Részt vettél nagy divatheteken a többi között Párizsban, Milánóban, New Yorkban. Sőt, hazai divatcégek plakátjain is szerepeltél. Nem túlzás az, hogy Festy néven az egyik legismertebb divatblogger lettél. Mit szerettél benne a legjobban?

– Nagyon izgalmasnak tartottam ezt a kezdeti időszakot, mert egy új szakma volt kialakulóban és magunk formálhattuk az alakulását. Minden nap újat hozott, és nem tudtuk még hova fog ez kifutni. Nagyon szerettem az újító és felfedező dolgokat, ezért is lettem térképész.

Abban az időszakban kezdtek az internet által ledőlni a határok, és nemzetközileg lehetett sikereket elérni még egy ilyen kis kelet-európai országból is, és bekerülni a divatipar világ elitjébe. Úgy éreztem, hogy nincsenek korlátok és szabadon lehet szárnyalni egy ismeretlen világban.

– Aztán mégis mintha visszavonulót fújtál volna. Hiszen az utóbbi időben fotóidról, kiállításaidról és operatőri munkáidról és persze ezen a téren is sikereidről kaptunk híreket. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az anyatejjel szívtad magadba a fényképezés szeretetét, hiszen édesanyád a Dunaújvárosi Televízió operatőreként is dolgozott. (Női operatőrből szerintem ő volt az egyetlen a városban.) De azt nem értem, hogy amikor olyan sikeres voltál bloggerként, miért mentél akár csak részben is, de új terepre?